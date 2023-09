L'Université de Liverpool développe un nouveau matériel pour améliorer les masques faciaux et les équipements filtrants contre le COVID-19

Une équipe de recherche de l’Université de Liverpool a créé un matériau révolutionnaire susceptible de révolutionner l’efficacité des masques faciaux et autres équipements filtrants dans la lutte contre la propagation du COVID-19 et d’autres virus. Publié dans la revue Nature Communications, leur article intitulé « Attaching Protein-Adsorbing Silica Particules to the Surface of Cotton Substrats for Bioaerosol Capture Included SARS-CoV-2 » démontre que ce nouveau matériau est environ 93 % plus efficace pour capturer les protéines, y compris le coronavirus. protéines, tout en conservant la respirabilité.

Les cerveaux derrière ce matériau innovant sont le professeur Peter Myers et le Dr Simon Maher. Utilisant respectivement leur expertise en chromatographie et en spectrométrie de masse, ils ont développé une méthode permettant aux protéines d'adhérer à la surface d'un matériau. C’est pendant la pandémie que le professeur Myers a réalisé que ce processus pouvait être inversé pour absorber des protéines, en particulier la protéine de pointe S1 présente sur la membrane lipidique externe du virus SARS-CoV-2.

Pour créer le matériau, l’équipe a modifié la surface des particules sphériques de silice traditionnellement utilisées en chromatographie, la rendant hautement adhésive à la protéine de pointe S19 du COVID-1. Ils ont également augmenté la porosité et le volume interne des particules de silice, ce qui a pour résultat une grande surface et une grande capacité à capturer le virus. Ce matériau s'est révélé prometteur non seulement dans les masques faciaux, mais également dans les filtres à air pour les avions, les voitures et les systèmes de climatisation.

Cependant, ce matériau est encore au stade de la validation de principe. Le professeur Myers souligne que même si le COVID-19 ne constitue plus une menace mondiale, les applications potentielles de ce matériau sont vastes. L’équipe explore actuellement le développement de surfaces « collantes » encore plus avancées, capables de capturer une gamme de bioaérosols, notamment la nouvelle variante BA.2.86 du COVID, la grippe et d’autres virus mortels tels que Nipah.

Dans l’ensemble, ce matériau révolutionnaire développé par l’Université de Liverpool a le potentiel d’améliorer considérablement l’efficacité des masques faciaux et des équipements filtrants dans la lutte non seulement contre la pandémie actuelle, mais également contre les futures épidémies virales.

La source:

– Kieran Collings et al, « Fixation de particules de silice adsorbant les protéines à la surface de substrats de coton pour la capture de bioaérosols, y compris le SRAS-CoV-2 », Nature Communications (2023). DOI : 10.1038/s41467-023-40696-x