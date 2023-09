Une nouvelle analyse gravitationnelle de Mars soutient l’existence d’un océan antique

Une étude récente dirigée par le professeur Jaroslav Klokočník de l'Institut astronomique de l'Académie tchèque des sciences a utilisé une nouvelle méthode d'analyse de la force gravitationnelle de Mars pour fournir des preuves supplémentaires de l'existence d'un paléo-océan nord martien. La recherche, publiée dans la revue Icarus, développe les approches précédentes et offre une compréhension plus détaillée de l’étendue de l’océan antique.

Les résultats de l'étude ont des implications significatives pour la recherche d'eau sur Mars et le potentiel de vie passée ou présente sur la planète. Les chercheurs notent que cette technique d’analyse gravitationnelle peut être appliquée à diverses disciplines telles que la géologie, la géophysique, l’hydrologie et la glaciologie, fournissant ainsi des informations précieuses sur le corps céleste.

L’approche traditionnelle de cartographie d’une surface planétaire basée uniquement sur les anomalies gravitationnelles a été dépassée par les auteurs, qui ont introduit un nouveau processus analysant les aspects gravitationnels calculés à partir des mesures des anomalies gravitationnelles. Ces aspects gravitationnels offrent une caractérisation mathématique des forces gravitationnelles exercées par différentes caractéristiques de la surface de Mars, telles que les montagnes et les tranchées.

Pour étayer leur analyse, les chercheurs ont utilisé des données topographiques obtenues à partir de l’instrument altimètre laser orbital de Mars à bord du Mars Global Surveyor de la NASA. L'instrument a cartographié la planète pendant 4 ans et demi, fournissant des informations cruciales pour comprendre la surface martienne.

Les travaux antérieurs du professeur Klokočník ont ​​également utilisé cette technique d'analyse gravitationnelle pour confirmer l'existence de paléolacs et de systèmes de paléorivières sous les sables sahariens sur Terre. La méthode a également été utilisée pour comparer les caractéristiques géographiques de la Terre à celles de Vénus, ce qui nous a aidé à comprendre les différents corps célestes.

Cette approche innovante d’analyse gravitationnelle démontre le potentiel d’une exploration et d’une compréhension plus approfondies de Mars et de son histoire géologique. Il s'agit d'un pas en avant important pour percer les mystères du passé de notre planète voisine et la possibilité de l'existence d'océans anciens.

