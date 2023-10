Les outils de cartographie révèlent les mystères de la glace d’eau souterraine sur Mars

Des techniques de cartographie raffinées apportent un nouvel éclairage sur la présence de glace d'eau souterraine sur Mars, offrant des informations précieuses pour les futures missions robotiques et humaines sur la planète rouge.

Les scientifiques impliqués dans le projet Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) de la NASA ont généré trois cartes détaillées qui révèlent la répartition de la glace à différentes profondeurs. En utilisant les données de la caméra HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) à bord de Mars Reconnaissance Orbiter, l’équipe a pu affiner ses techniques de cartographie et mieux comprendre où se trouve la glace souterraine.

Les cartes, qui représentent la glace à des profondeurs de zéro à un mètre, de un à cinq mètres et à une profondeur supérieure à cinq mètres, constituent un outil crucial pour les planificateurs de mission et les scientifiques. Les informations collectées peuvent être utilisées pour identifier des sites d'atterrissage potentiels pour de futures missions visant à étudier les glaces peu profondes et à faciliter l'extraction de ressources pour le maintien de la vie et la production de carburant.

« Nos cartes sont également importantes pour les futures missions terrestres, tant robotiques qu'humaines. Les planificateurs de mission souhaitant étudier les glaces peu profondes peuvent utiliser nos cartes dans le cadre de leur sélection de sites d'atterrissage », explique Nathaniel Putzig, l'un des co-chercheurs principaux du projet SWIM.

Ces cartes ont également une importance supplémentaire dans le domaine des études d'exobiologie. La glace sur Mars constitue non seulement une ressource précieuse pour le maintien de la vie humaine, mais pourrait également jouer un rôle dans la préservation des biosignatures potentielles de la vie ancienne. La glace pourrait protéger ces signatures délicates des rayonnements ionisants nocifs, les rendant ainsi plus susceptibles d’être détectées par les futures missions.

La découverte d’un « terrain polygonal » est une autre découverte convaincante résultant des efforts de cartographie. Dans ces régions, la glace souterraine se dilate et se contracte de façon saisonnière, provoquant la formation de fissures polygonales distinctes sur la surface martienne. L'observation de ces fissures s'étendant autour de nouveaux cratères d'impact indique la présence de glace cachée sous la surface.

QFP

1. Comment les cartes de la glace d’eau souterraine sur Mars ont-elles été créées ?

Les cartes ont été générées à l’aide de techniques de cartographie raffinées et des données de la caméra HiRISE à bord du Mars Reconnaissance Orbiter.

2. Quelle est la signification de ces cartes ?

Les cartes aident les planificateurs de mission à identifier les sites d'atterrissage potentiels pour les futures missions et facilitent l'étude de la glace peu profonde et l'extraction des ressources sur Mars. Ils sont également précieux pour les études d’exobiologie, car la glace peut préserver les biosignatures de la vie ancienne.

3. Quelle est l’importance du « terrain polygonal » ?

Le « terrain polygonal » fait référence à la formation de fissures polygonales sur la surface martienne causée par l’expansion et la contraction saisonnières de la glace souterraine. L'observation de ces fissures autour de nouveaux cratères d'impact suggère la présence de glace cachée sous la surface.

4. Quelles autres considérations sont nécessaires pour les missions humaines vers Mars ?

Outre les ressources en glace d'eau, la sécurité du site d'atterrissage, les spécifications solaires et thermiques et d'autres facteurs doivent être pris en compte lors de la planification des missions humaines vers Mars.

