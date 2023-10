L'Atlas Galaxy de Sienne fournit des informations détaillées sur plus de 380,000 XNUMX galaxies

Le Siena Galaxy Atlas (SGA) est une nouvelle ressource qui offre des mesures précises et des informations détaillées sur plus de 380,000 XNUMX galaxies. L'atlas, qui compile les données de trois enquêtes connues sous le nom de DESI Legacy Surveys, fournit des informations sur l'emplacement, la forme et la taille des grandes galaxies proches. Il est librement accessible en ligne pour les chercheurs et les astronomes amateurs.

Les données utilisées dans le SGA ont été collectées entre 2014 et 2017 en préparation de l’expérience DESI (Dark Energy Spectroscopique Instrument). Cette expérience vise à étudier l'énergie noire, une force inconnue qui accélère l'expansion de l'univers.

Le SGA couvre près de la moitié du ciel nocturne, avec des images capturées dans les longueurs d'onde optiques et infrarouges. Il s’agit de l’une des plus grandes études de galaxies réalisées à ce jour. Les données de l'atlas atteignent un nouveau niveau de précision et fournissent des informations sur les profils lumineux des galaxies, ce qui en fait une ressource précieuse pour étudier en détail les galaxies proches.

Le SGA s'appuie sur des siècles d'efforts pour cartographier le ciel nocturne. Il améliore les compilations de galaxies précédentes en fournissant des données fiables sur les positions, les tailles et les formes des galaxies, tout en éliminant les entrées qui ne sont pas des galaxies, comme les étoiles ou les artefacts.

Cette ressource complète favorisera les progrès dans diverses branches de l’astronomie et de l’astrophysique. Il facilitera la sélection d'échantillons de galaxies pour une observation ciblée, améliorera la recherche sur les modèles de formation d'étoiles et la morphologie des galaxies et contribuera à la compréhension de la répartition de la matière noire dans l'univers.

Les enquêtes DESI Legacy, qui ont fourni les données du SGA, ont été menées à l'aide d'instruments de pointe sur des télescopes exploités par NOIRLab. Le SGA, ainsi que les données DESI Legacy Imaging Surveys, sont disponibles pour la communauté astronomique via le centre scientifique et de données communautaire de NOIRLab.

Dans l’ensemble, l’Atlas des Galaxies de Sienne est un outil puissant qui permet aux astronomes d’explorer et d’étudier une vaste collection de galaxies, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur les mystères de l’univers.

Sources:

– Le supplément du journal astrophysique

– NOIRLab