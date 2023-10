Une plongée profonde dans la glace martienne : explorer les mystères de la planète rouge

Le projet révolutionnaire SWIM (Subsurface Water Ice Mapping) de la NASA a récemment dévoilé sa dernière carte, mettant en lumière les emplacements potentiels de la glace d'eau souterraine sur Mars. Cette ressource inestimable jouera un rôle essentiel pour déterminer où les futures missions humaines devraient être dirigées sur la planète rouge.

Dirigé par le prestigieux Planetary Science Institute et géré par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, SWIM compile les données de plusieurs missions sur Mars depuis 2017. Le projet vise à construire une carte complète indiquant la probabilité de présence de glace d'eau dans différentes régions martiennes.

Pour créer leur carte la plus récente, les scientifiques se sont largement appuyés sur les données recueillies par la caméra contextuelle (CTX) et l'expérience d'imagerie à haute résolution (HIRISE), toutes deux embarquées à bord du Mars Reconnaissance Orbiter. Ces instruments fournissent des images à haute résolution, permettant l’identification de petits cratères d’impact potentiellement exposés aux dépôts de glace sous-jacents. De plus, ils peuvent détecter des « terrains polygonaux » caractérisés par des fissures causées par la fonte et le regel répétitifs de la glace souterraine.

L’importance de l’identification de ces dépôts de glace ne peut être surestimée, en particulier pour la planification de missions impliquant une exploration humaine. L’accès à l’eau sur Mars faciliterait grandement la présence soutenue des astronautes, évitant ainsi le besoin de transporter de grandes quantités d’eau depuis la Terre. Cependant, c’est un exercice d’équilibre délicat. Même si les zones riches en eau proches des pôles martiens semblent prometteuses, l’atterrissage dans des régions extrêmement froides pose des défis. Les équipages auraient besoin d’énergie supplémentaire pour faire face aux conditions difficiles, ce qui pourrait compromettre le succès de la mission.

Selon Sydney Do, chef de projet de SWIM, « si vous envoyez des humains sur Mars, vous voulez les rapprocher le plus possible de l'équateur », soulignant la volonté de trouver une zone d'atterrissage idéale avec de la glace accessible et une latitude appropriée.

Au-delà de la planification de la mission, les cartes de SWIM ont le potentiel de percer les mystères entourant le paysage particulier de Mars. Les variations dans la répartition de la glace d’eau aux latitudes moyennes restent mal comprises. La dernière carte SWIM pourrait ouvrir la voie à de nouvelles hypothèses et fournir un aperçu des facteurs sous-jacents qui influencent ces variations, comme l'explique Nathaniel Putzig, co-responsable de SWIM au Planetary Science Institute.

Alors que la curiosité de l'humanité pour l'exploration de Mars s'intensifie, le projet SWIM continue de guider les futures missions en découvrant les secrets cachés sous la surface énigmatique de la planète. Avec chaque carte, nous nous rapprochons de la compréhension de l’attrait intrigant de notre corps céleste voisin.

