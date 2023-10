Nouvelle découverte : un fossile de Lorrainosaurus met en lumière l’évolution précoce des plésiosaures

Une équipe de paléontologues de diverses institutions a fait une nouvelle découverte passionnante sur l'évolution des plésiosaures, un ancien clade de créatures marines. Les chercheurs ont étudié un fossile de Lorrainosaure conservé au Muséum national d'histoire naturelle du Luxembourg et ont découvert que les plésiosaures avaient évolué plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Leurs conclusions sont publiées dans la revue Scientific Reports.

Les plésiosaures étaient de grandes créatures ressemblant à des requins qui vivaient dans les océans il y a des millions d'années. Ils étaient connus pour leur taille et leurs mâchoires puissantes, ce qui leur a valu le surnom de « meurtriers des mers ». Grâce à leur étude, les paléontologues ont appris que certaines espèces de plésiosaures mesuraient jusqu'à 14.5 mètres de long et possédaient deux paires de nageoires latérales, leur conférant une agilité supérieure pour poursuivre leurs proies.

Le fossile du Lorrainosaure a été découvert près de Lorrain, en France, par des paléontologues amateurs en 1983. Il a ensuite été étudié par des chercheurs du MNHN avant d'être exposé. La nouvelle étude a jeté un nouveau regard sur le fossile et l'a identifié comme un nouveau genre, qu'ils ont nommé Lorrainosaurus. Les chercheurs ont également observé que ce fossile particulier était plus petit que d’autres spécimens apparentés, mesurant environ 6 mètres de long.

En examinant les caractéristiques du fossile de Lorrainosaurus et en les comparant avec d'autres découvertes, l'équipe de recherche a déterminé que le Lorrainosaurus était l'un des premiers plésiosaures, donnant naissance à des reptiles marins plus grands au cours des périodes ultérieures. De plus, ils ont découvert que les plésiosaures ont évolué plus tôt qu’on ne le pensait, remontant à la période du Jurassique moyen. Ils ont également découvert que les plésiosaures habitaient principalement la région qui constitue aujourd’hui l’Europe occidentale.

Cette nouvelle découverte fournit des informations précieuses sur l’évolution précoce et l’importance écologique des plésiosaures. Il montre comment ces grands prédateurs ont existé et prospéré pendant environ 80 millions d’années. Des recherches plus approfondies dans ce domaine continueront d'approfondir notre compréhension de la vie marine préhistorique.

