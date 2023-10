Une proposition de loi de la nature : complexité croissante des systèmes naturels

Les scientifiques ont proposé une nouvelle loi pour expliquer la tendance des systèmes à accroître leur complexité. Cette loi s'appuie sur la théorie de l'évolution de Darwin et vise à fournir une explication universelle de l'évolution des systèmes physiques. Dirigés par l'astrobiologiste Dr Michael L Wong, les chercheurs ont décrit ce qu'ils appellent une « loi manquante de la nature ».

La « loi d'information fonctionnelle croissante » proposée stipule qu'un système évoluera et augmentera en complexité lorsque de nombreuses configurations différentes du système seront sélectionnées pour une ou plusieurs fonctions. Cette loi étend le concept de « survie du plus fort » et inclut la sélection en fonction de la stabilité, de la nouveauté et de la capacité de poursuivre les processus fondamentaux.

Les chercheurs affirment que cette loi s’applique à tous les systèmes complexes, depuis l’échelle atomique jusqu’à l’échelle planétaire, en passant par la vie sur Terre et potentiellement même par l’intelligence artificielle. Le concept clé est l'idée de « sélection pour la fonction », dans laquelle les systèmes en évolution affichent une richesse combinatoire et sont soumis à une sélection basée sur leur capacité à remplir des fonctions spécifiques.

Selon les scientifiques, la formulation de cette loi offre une nouvelle perspective sur l’évolution des divers systèmes de l’univers. Cela pourrait avoir de vastes implications pour la compréhension des origines de l’univers et de son évolution au fil du temps. Les chercheurs suggèrent que cette loi pourrait même aider à prédire le développement de systèmes inconnus, tels que la chimie organique sur Titan, la lune de Saturne.

Cependant, tout le monde dans la communauté scientifique n’est pas convaincu par ce projet de loi. Certains soutiennent que même si divers systèmes peuvent émerger dans le monde inanimé, cela ne nécessite pas nécessairement un nouveau principe sous-jacent comme la sélection darwinienne.

Cette recherche met en lumière la nature complexe des systèmes et les forces qui animent leur évolution. Il offre un nouveau cadre pour comprendre l’évolution des systèmes physiques et la manière dont ils pourraient interagir avec l’intelligence artificielle à l’avenir.

Sources:

– Article original : [Nom de la source]

– Définitions :

– Loi de l'information fonctionnelle croissante : proposition de loi stipulant que les systèmes évoluent et augmentent en complexité lorsque différentes configurations du système sont sélectionnées pour une ou plusieurs fonctions.

– Théorie darwinienne : Théorie de l’évolution par sélection naturelle proposée par Charles Darwin, où les variations et les traits des individus conduisent à la survie et à la reproduction de ceux présentant des traits avantageux.