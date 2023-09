Les méduses possèdent des capacités d'apprentissage surprenantes malgré un système nerveux simple

Une nouvelle étude de l'Université de Copenhague révèle que les méduses ont des capacités d'apprentissage plus élevées qu'on ne le pensait auparavant, remettant en question l'idée selon laquelle un système nerveux plus avancé équivaut à un plus grand potentiel d'apprentissage. Les chercheurs se sont concentrés sur la méduse-boîte des Caraïbes, une espèce connue pour sa nature venimeuse. Bien que ces créatures ne possèdent que 1,000 XNUMX cellules nerveuses et ne disposent pas d’un cerveau centralisé, elles sont capables de processus d’apprentissage complexes. Cette découverte modifie non seulement la compréhension du cerveau, mais elle a également des implications sur les fonctions cognitives humaines et sur l’étude de la démence.

L’opinion scientifique dominante était que les animaux dotés d’un système nerveux plus avancé avaient une plus grande capacité d’apprentissage. Cependant, cette étude remet en question cette notion. Les méduses et leurs proches, collectivement appelés cnidaires, sont parmi les premiers animaux à développer un système nerveux. Les méduses-boîtes, connues pour vivre dans les mangroves des Caraïbes et possédant 24 yeux, utilisent leur système visuel pour chasser les copépodes parmi les racines.

Le neurobiologiste Anders Garm, qui étudie les méduses-boîtes depuis plus d'une décennie, a découvert que les méduses peuvent apprendre de leurs erreurs et modifier leur comportement. Lorsqu'elles s'approchent des racines de la mangrove, les méduses évaluent les distances pour déterminer quand se détourner. Cette capacité est cruciale pour leur survie. L’équipe de recherche a découvert que le contraste, ou l’obscurité de la racine par rapport à l’eau, est la clé de l’évaluation de la distance. De plus, la relation entre la distance et le contraste change quotidiennement en raison de facteurs externes tels que l’eau de pluie et l’action des vagues. La méduse peut combiner impressions visuelles et sensations pour apprendre de chaque manœuvre d’évasion infructueuse.

Ces découvertes remettent en question les croyances antérieures sur ce dont sont capables les animaux dotés d’un système nerveux simple. L'étude a également identifié les cellules spécifiques impliquées dans l'apprentissage avancé chez les méduses. Comprendre les mécanismes d'apprentissage chez les méduses pourrait fournir un aperçu des processus cellulaires d'apprentissage chez d'autres animaux. Cette recherche a des implications potentielles pour l’étude de la formation de la mémoire et pourrait contribuer à une meilleure compréhension et à une lutte potentielle contre la démence à l’avenir.

Sources:

– Étude de l’Université de Copenhague, publiée dans Current Biology