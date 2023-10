Une nouvelle mission dévoilera les secrets des mystérieuses lunes de Mars

Mars a toujours captivé l'imagination des scientifiques et des passionnés de l'espace, et ses deux lunes, Phobos et Deimos, n'ont fait qu'ajouter à son énigme. On sait peu de choses sur leur origine et leur composition, mais ces bizarreries célestes intriguent les experts depuis des années. Mais maintenant, une mission révolutionnaire est sur le point de faire la lumière sur les mystères des lunes de Mars.

Le vaisseau spatial Martian Moons eXploration (MMX), un effort conjoint du Japon, de l’Europe et des États-Unis, se prépare pour un voyage audacieux. Son objectif ? Pour percer Phobos, collecter des échantillons et les ramener sur Terre. Cette mission ambitieuse marque la première fois que des échantillons seront renvoyés des lunes martiennes.

Le vaisseau spatial MMX sera équipé d'une technologie de pointe, notamment des instruments de télédétection et deux mécanismes d'échantillonnage. L'échantillonneur carottier, actionné par un bras robotique, collectera les matériaux souterrains de Phobos, tandis que l'échantillonneur pneumatique utilisera du gaz sous pression pour collecter les matériaux de surface. Ces échantillons seront stockés dans une capsule de retour pour le voyage de retour sur Terre.

Les défis liés à l’exploration de Phobos sont nombreux. Avec sa surface fortement cratérisée et son environnement en microgravité, atterrir sur Phobos n’est pas une mince affaire. La mission déploiera également un rover franco-allemand, qui explorera de manière autonome la surface de la Lune et aidera à déterminer les échantillons à collecter.

L'un des principaux objectifs de la mission MMX est de découvrir l'origine de Phobos et Deimos. Les deux théories dominantes suggèrent qu’il pourrait s’agir d’astéroïdes capturés ou de restes d’un impact massif avec Mars. En étudiant la composition de Phobos, les scientifiques espèrent percer les mystères de l'évolution du système solaire.

Le vaisseau spatial MMX devrait être lancé l’année prochaine et arriver sur Mars environ un an plus tard. Après avoir terminé sa mission, le vaisseau spatial entreprendra un voyage d'un an vers la Terre, les échantillons collectés devant être livrés en 2029 à un endroit désigné en Australie.

Avec MMX, l’humanité franchira une nouvelle étape importante dans la découverte des secrets de Mars, nous rapprochant ainsi de la compréhension du monde énigmatique et de ses lunes mystérieuses.

