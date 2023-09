Nouvelles connaissances sur les interactions des neutrinos

Des recherches menées à l'Université d'Hokkaido ont découvert des interactions jusqu'alors indétectées entre les neutrinos et les photons, les particules fondamentales de la lumière et du rayonnement électromagnétique. Les neutrinos, particules insaisissables et difficiles à étudier en raison de leur interaction minime avec d’autres particules, fascinent depuis longtemps le monde de la physique. Les résultats, publiés dans la revue Physics Open, mettent en lumière les interactions mécaniques quantiques de ces mystérieuses particules et leurs implications potentielles pour notre compréhension du soleil et des autres étoiles.

Les neutrinos, électriquement neutres et presque sans masse, sont abondants dans l'univers. Ils proviennent du soleil en grand nombre et traversent la Terre et notre corps avec peu d'effet. Comprendre les neutrinos est essentiel pour faire progresser nos connaissances en physique des particules et tester la validité du modèle standard.

Dans des conditions normales, les neutrinos n'interagissent pas avec les photons. Cependant, les chercheurs de l’Université d’Hokkaido ont découvert que lorsqu’il est placé dans un plasma, un état de la matière qui se produit autour des étoiles et caractérisé par des gaz ionisés, des neutrinos et des photons peut être amené à interagir dans les champs magnétiques uniformes présents. Cette interaction est rendue possible par un phénomène théorique appelé effet Hall électrofaible, dans lequel les forces électromagnétiques et faibles fusionnent pour former la force électrofaible.

Les chercheurs ont développé une description mathématique de cette interaction inattendue neutrino-photon, connue sous le nom de Lagrangien, qui englobe tous les états énergétiques connus du système. Cette découverte a des implications au-delà de la physique fondamentale et pourrait potentiellement fournir un aperçu du mystère du chauffage de la couronne solaire. La couronne solaire, l'atmosphère la plus externe du soleil, est nettement plus chaude que la surface du soleil, et la compréhension du mécanisme à l'origine de cette disparité de température a longtemps intrigué les scientifiques. L'interaction entre les neutrinos et les photons, révélée par cette recherche, pourrait libérer de l'énergie qui réchaufferait la couronne solaire.

L’équipe de l’Université d’Hokkaido prévoit de poursuivre ses travaux pour approfondir nos connaissances, notamment en ce qui concerne le transfert d’énergie entre les neutrinos et les photons dans des conditions extrêmes. En démêlant les interactions complexes de ces particules insaisissables, nous pouvons débloquer de nouvelles compréhensions de l’univers et de ses éléments fondamentaux.

Source : Université d'Hokkaido