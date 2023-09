Des astronomes font la lumière sur le système exoplanétaire TRAPPIST-1

By

Les astronomes de l'Université de Montréal ont réalisé des progrès significatifs dans l'étude du système exoplanétaire TRAPPIST-1. Leurs recherches se sont concentrées sur TRAPPIST-1 b, l'exoplanète la plus proche de l'étoile du système, et ont souligné l'importance de prendre en compte l'activité stellaire lors de l'étude des exoplanètes. Les chercheurs ont utilisé le télescope spatial James Webb (JWST) pour observer TRAPPIST-1 b, capturant la planète lors de deux transits. En analysant la lumière de l’étoile après son passage dans l’atmosphère de l’exoplanète, ils ont pu déterminer la composition moléculaire. Cette technique, connue sous le nom de spectroscopie de transmission, a révélé la présence d'une contamination stellaire, pouvant affecter les mesures de l'atmosphère d'une exoplanète. La contamination stellaire fait référence à l'influence des caractéristiques propres de l'étoile, telles que les taches sombres et les facules lumineuses, sur les mesures.

L’équipe a découvert des preuves irréfutables selon lesquelles la contamination stellaire joue un rôle crucial dans la formation du spectre de transmission de TRAPPIST-1 b, et probablement des autres planètes du système. L'activité stellaire peut créer des « signaux fantômes » qui peuvent induire les scientifiques en erreur en leur faisant croire qu'ils ont détecté des molécules spécifiques dans l'atmosphère de l'exoplanète. Cette découverte souligne l’importance de prendre en compte la contamination stellaire lors de la planification des futures observations de systèmes exoplanétaires, en particulier ceux centrés autour des étoiles naines rouges, qui peuvent être particulièrement actives en termes de taches stellaires et d’éruptions cutanées.

Sur la base de leurs observations, les chercheurs ont exclu l’existence d’atmosphères riches en hydrogène et sans nuages ​​autour de TRAPPIST-1 b. Cependant, ils ne pouvaient pas exclure avec certitude des atmosphères plus minces composées d’eau, de dioxyde de carbone, de méthane ou une atmosphère similaire à celle de Titan, la lune de Saturne. Ces résultats concordent avec les observations précédentes effectuées à l'aide de l'instrument MIRI du JWST et démontrent l'efficacité de l'instrument NIRISS du Canada pour sonder l'atmosphère des exoplanètes de la taille de la Terre.

Sources : Actualités Dynamite