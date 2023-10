Découvrir le monde caché des cellules osseuses : une nouvelle méthode d'imagerie révèle l'activité ostéoclastique

By

L’os, bien que souvent perçu comme une structure rigide et sans vie, abrite en réalité une communauté de cellules très active. Grâce à une méthode d’imagerie révolutionnaire développée à l’Institut de recherche médicale Garvan, ces cellules peuvent désormais être observées avec des détails sans précédent.

Traditionnellement, l’étude des cellules à l’intérieur des os s’avère difficile, principalement en raison de la nature dure et minéralisée du tissu osseux. Cependant, la nouvelle technique d'imagerie développée au centre ACRF INCITe de Garvan a révolutionné notre capacité à visualiser ces cellules sur toute la longueur d'un os, plutôt que sur des sections isolées.

En utilisant cette nouvelle méthode d’imagerie, les chercheurs ont fait une découverte remarquable : les ostéoclastes, les cellules responsables de la dégradation du tissu osseux, présentent différents niveaux d’activité dans différentes régions de l’os. Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour développer des traitements contre l'ostéoporose, une maladie caractérisée par une dégradation osseuse excessive, ainsi que par des cellules cancéreuses dormantes qui se cachent dans les os jusqu'à ce qu'elles soient réactivées par les ostéoclastes.

"Cette technologie nous a fourni un aperçu sans précédent du processus de dégradation osseuse, offrant ainsi de nouvelles informations sur l'ostéoporose et les rechutes de cancers osseux", explique le professeur Tri Phan, auteur principal de l'article de recherche publié dans Nature Protocols.

Les implications de cette technologie innovante s’étendent bien au-delà de ces premières découvertes. En scrutant le monde caché à l’intérieur des os, les chercheurs acquièrent une compréhension plus approfondie de la dynamique cellulaire et des mécanismes des maladies. Ces nouvelles connaissances ouvrent la voie au développement de thérapies ciblées capables de combattre l’ostéoporose, de prévenir les rechutes du cancer et de traiter une multitude d’autres affections osseuses.

