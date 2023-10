Nouvelles informations sur l'éclipse solaire annulaire « Cercle de feu »

Le 14 octobre, les astronomes et les astronomes ont eu droit à un événement céleste fascinant connu sous le nom d'éclipse solaire annulaire « anneau de feu ». Contrairement à une éclipse solaire totale, ce phénomène se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, mais ne recouvre pas complètement l'étoile en raison de sa position plus éloignée de la Terre.

Récemment, des chercheurs du Centre de recherche solaire-terrestre (NJIT-CSTR) de l'Institut de technologie du New Jersey ont capturé l'éclipse solaire d'une manière révolutionnaire, apportant un nouvel éclairage sur cet événement fascinant. Grâce au réseau de pointe OVRO-LWA (Owens Valley Radio Observatory Long Wavelength Array), l’équipe a pu mesurer des longueurs d’onde radio comprises entre 20 et 88 mégahertz (MHz) pour créer une image unique de l’éclipse.

Dans les images et vidéos capturées par NJIT-CSTR, l'emplacement de la lune est représenté par des lignes pointillées, tandis que les lignes pleines représentent la partie visible du soleil. Ce qui rend cette observation vraiment remarquable est la révélation des ondes radio s'étendant au-delà du bord du soleil, émises par sa couronne, ce qui crée un effet captivant de « cercle de feu ».

Bin Chen, professeur agrégé de physique au NJIT-CSTR, a exprimé son admiration devant le niveau de détail capturé grâce aux observations radio. Il a mentionné que même si leur site d’observation en Californie ne se trouvait pas dans la zone permettant d’assister à l’éclipse annulaire, ils ont pu « voir » l’événement se dérouler grâce aux ondes radio. Cette opportunité unique a permis aux scientifiques d'étudier la couronne étendue du Soleil avec une résolution inégalée, en utilisant le limbe de la Lune comme un « fil de couteau » mobile pour améliorer la résolution angulaire.

Ce qui est plus fascinant, c'est que cette nouvelle approche présente un disque solaire beaucoup plus grand que son homologue visible, grâce à la sensibilité des longueurs d'onde radio à la couronne solaire étendue. Grâce à cette avancée, les astronomes peuvent approfondir leur compréhension de la dynamique complexe des éclipses solaires et élargir leurs connaissances sur la couronne solaire.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une éclipse solaire annulaire ?

R : Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil alors qu'elle est à son point le plus éloigné de la Terre. La Lune semble plus petite que le Soleil et ne la recouvre pas entièrement, ce qui entraîne un effet caractéristique d'« anneau de feu ».

Q : Quand la prochaine éclipse solaire aura-t-elle lieu en Australie ?

R : Les prochaines éclipses solaires en Australie sont prévues pour le 22 juillet 2028 ; 25 novembre 2030 ; 13 juillet 2037 ; et le 26 décembre 2038. Ces éclipses traverseront différentes régions du pays, offrant des opportunités d'observation uniques aux passionnés.