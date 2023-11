Le télescope James Webb capture une vue spectaculaire du centre de la Voie lactée

By

Le télescope James Webb, le télescope le plus puissant jamais dirigé vers les étoiles, a une fois de plus étonné les scientifiques avec sa dernière image capturant le centre dense de notre galaxie. L'image, publiée par la NASA, fournit un niveau de détail jamais vu auparavant de la région connue sous le nom de Sagittaire C, à environ 300 années-lumière du trou noir central de la Voie lactée.

Contrairement à toutes les données infrarouges précédentes collectées, l'image du télescope James Webb présente une abondance de nouvelles caractéristiques et détails, permettant aux chercheurs d'étudier la formation des étoiles dans cet environnement extrême avec une précision sans précédent. L'équipe d'observation, dirigée par Samuel Crowe, un étudiant de premier cycle dévoué à l'Université de Virginie, a exprimé son enthousiasme face à la richesse des informations découvertes par le télescope.

Sagittaire C, mis en évidence sur l'image, est une usine stellaire comptant environ 500,000 XNUMX étoiles. Cette région offre aux scientifiques une opportunité unique de tester les théories actuelles sur la formation des étoiles en raison de ses conditions extrêmes. Jonathan Tan, professeur à l'Université de Virginie, a souligné l'importance du centre galactique en tant que terrain d'essai pour ces théories.

L’image révèle les fameux nuages ​​​​infrarouges sombres, des formations de gaz denses et de poussière qui obstruent la vue des étoiles à l’intérieur et derrière eux. Malgré leur nature difficile, le télescope James Webb a réussi à pénétrer ces nuages, éclairant Sagittarius C comme jamais auparavant.

Au-delà de la beauté captivante de la photo, les astronomes glanent une multitude d’informations scientifiques. Le vide perçu en haut de l’image représente en réalité la présence d’un nuage sombre infrarouge, densément compacté au point de bloquer la lumière des étoiles situées au-delà. Les taches de couleur cyan sous le nuage infrarouge sombre indiquent des émissions à grande échelle d'hydrogène ionisé, un phénomène principalement associé aux étoiles nouvellement formées. Étonnamment, la taille et la disposition de cette section ont intrigué les chercheurs, qui espèrent l’explorer davantage.

Rubén Fedriani, co-chercheur du projet à l'Instituto Astrofísica de Andalucía en Espagne, a décrit le centre galactique comme un lieu chaotique rempli de nuages ​​​​de gaz magnétisés en cours de formation d'étoiles, exerçant leur influence sur le gaz environnant par le biais des vents, des jets et des radiations. . L'abondance de données du télescope James Webb relatives à cet environnement extrême a ouvert de nouvelles voies de recherche et d'analyse.

Notamment, l’image capture également une protoétoile massive émergeant du nuage infrarouge sombre, qui représente plus de 30 fois la masse de notre Soleil. Malgré sa distance d'environ 25,000 XNUMX années-lumière de la Terre, cette région reste suffisamment accessible pour que les astronomes puissent scruter les étoiles individuellement, ce qui nous rapproche de la percée des mystères de l'évolution stellaire.

Samuel Crowe résume avec éloquence l'importance des réalisations du télescope James Webb en déclarant : « Les étoiles massives sont des usines qui produisent des éléments lourds dans leur noyau nucléaire, donc mieux les comprendre revient à apprendre l'histoire d'origine d'une grande partie de l'univers. »

