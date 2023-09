Un colibri hybride inhabituel découvert au Pérou

Un colibri hybride jamais documenté auparavant a été découvert dans le parc national de la Cordillera Azul, dans les Andes péruviennes. L'oiseau est le résultat de l'hybridation de deux espèces différentes originaires de l'ouest de l'Amérique du Sud : le colibri brillant à gorge rose et le colibri brillant à palmes roux. Cette découverte remet en question l’idée selon laquelle les espèces distinctes de colibris ne se croisent pas. L’oiseau hybride a une coloration à gorge dorée unique qui est une combinaison de la gorge rose de son espèce parente. Les chercheurs pensent que des hybrides comme celui-ci pourraient contribuer à la diversité des couleurs structurelles trouvées dans l’arbre généalogique des colibris.

Les plumes tirent leur couleur de base de pigments, mais les plumes des colibris sont irisées, ce qui signifie que leur couleur est déterminée par la façon dont la lumière est courbée et filtrée lorsqu'elle frappe les cellules des plumes sous différents angles. La couleur à gorge dorée du colibri hybride est le résultat de la manière complexe dont sont déterminées les couleurs irisées des plumes. Le mélange des recettes complexes de couleur des plumes de ses deux espèces parentales a abouti à la coloration unique de cet oiseau hybride.

Les colibris hybrides comme celui-ci sont rares et leur existence soulève des questions sur la fréquence et le rôle de l'hybridation dans l'évolution des colibris. Cette découverte a ouvert de nouvelles voies de recherche pour les chercheurs et donne un aperçu de la complexité de la génétique et de la coloration des colibris.

Sources:

L'article source du Field Museum de Chicago est intitulé « Des chercheurs trouvent un colibri hybride inhabituel au Pérou » et a été publié dans la revue Royal Society Open Science.

Le Hattiesburg American, qui fait partie du réseau USA TODAY, fournit des informations supplémentaires sur les colibris dans les Amériques.

Définition:

Hybridation : Processus de reproduction entre des individus de deux espèces différentes ou de populations génétiquement distinctes.

Sources:

– Article : Des chercheurs découvrent un colibri hybride inhabituel au Pérou (Chicago's Field Museum)

– Article : 14 faits sur les colibris (The Hattiesburg American, qui fait partie du réseau USA TODAY)