Le télescope spatial Hubble de la NASA capture un superbe pont de gaz et de poussière entre les galaxies

Le télescope spatial Hubble de la NASA a capturé une image époustouflante d'un pont de gaz et de poussière reliant deux galaxies sur le point de fusionner. Ce pont cosmique, situé au sein du système Arp 107, a captivé les scientifiques et les passionnés de l'espace.

Arp 107, situé à environ 465 millions d'années-lumière de la Terre, fait l'objet d'une mission conjointe de la NASA et de l'Agence spatiale européenne (ESA). La mission vise à découvrir les mystères des membres les moins connus de ce système.

L’image récemment capturée met en évidence une galaxie Seyfert, connue pour son noyau galactique actif. Cette entité céleste unique est dominée par un grand bras en spirale qui s'incurve élégamment autour de son noyau, orné de nombreuses étoiles naissantes. Il est intéressant de noter que ces étoiles doivent leur naissance et leur luminance aux riches réserves de matériaux provenant de la plus petite galaxie avec laquelle la galaxie Seyfert est sur le point de fusionner.

Le noyau galactique actif de la galaxie Seyfert offre un spectacle éblouissant, émettant une lueur rayonnante caractéristique des matériaux consommés par le trou noir central. Ce rayonnement intense a le potentiel d’éclipser la luminance collective de chaque étoile de la galaxie.

En revanche, la plus petite galaxie d'Arp 107 apparaît plus faible, en particulier dans ses bras spiraux, indiquant son absorption dans la plus grande galaxie de Seyfert. Les galaxies de Seyfert, comme Arp 107, sont remarquables car le rayonnement de l'ensemble de leur galaxie peut être observé malgré l'immense luminosité de leur noyau actif.

La galaxie Seyfert et la plus petite galaxie d'Arp 107 font partie de « l'Atlas des galaxies particulières », une compilation créée par Halton Arp en 1966. Cette découverte met non seulement en valeur leur beauté remarquable, mais approfondit également notre compréhension du cosmos et de sa grandeur. de l'évolution céleste.

Alors que ces deux galaxies continuent de converger, les scientifiques et passionnés d’astronomie attendent avec impatience les révélations et les secrets que cette fusion dévoilera. Seuls le temps et d’autres observations du télescope spatial Hubble apporteront les réponses.

Sources:

- la NASA

– Agence spatiale européenne (ESA)

– « Atlas des galaxies particulières » de Halton Arp