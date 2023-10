La mission New Horizons de la NASA prolongée jusqu'en 2029

By

Le vaisseau spatial New Horizons de la NASA, connu pour son survol historique de Pluton en 2015, a obtenu une prolongation de sa mission jusqu'en 2029. La sonde se concentrera sur la collecte de données héliophysiques à partir de l'exercice 2025, avec la possibilité d'un autre survol d'un objet de la ceinture de Kuiper si un le candidat approprié est identifié.

L'extension de la mission New Horizons permettra une exploration plus approfondie de l'héliosphère et offrira des opportunités de recherche scientifique multidisciplinaire. Nicola Fox, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, a déclaré que prolonger les opérations jusqu'à ce que le vaisseau spatial quitte la ceinture de Kuiper est crucial pour répondre à des questions importantes sur notre système solaire.

Une étude menée en mai 2022 a reconnu la valeur des investigations héliophysiques et astrophysiques proposées, mais a suggéré que l'étude des objets de la ceinture de Kuiper pourrait ne pas améliorer de manière significative les connaissances. Cependant, une prolongation de deux ans a été approuvée par la suite.

Le chercheur principal de New Horizons, Alan Stern, a exprimé sa joie face à la nouvelle et a remercié tous ceux qui ont soutenu la poursuite de la mission. Il a exprimé l'espoir de trouver un autre objet de la ceinture de Kuiper à examiner et a estimé que l'alimentation électrique du vaisseau spatial pourrait durer jusque dans les années 2030.

Bien que la prolongation de la mission constitue un développement passionnant, la NASA a averti que des sacrifices pourraient être nécessaires pour financer cette opération prolongée. L'agence évaluera l'impact budgétaire de la mission prolongée, ce qui pourrait avoir des implications pour les projets futurs.

Le vaisseau spatial New Horizons, construit par le laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, a été lancé en 2006. Il a déjà dépassé la durée de sa mission initiale de neuf ans et demi et reste le cinquième vaisseau spatial à s'aventurer au-delà des limites de notre système solaire.

