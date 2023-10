La mission New Horizons poursuivra l'exploration du système solaire externe

La mission New Horizons de la NASA, qui a été examinée pour une éventuelle troncature, a bénéficié d'un sursis. Le Dr Nicky Fox, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, a annoncé que les opérations de la mission se poursuivraient au moins jusqu'à la fin de la décennie. Les opérations prolongées se concentreront sur la science multidisciplinaire et se poursuivront jusqu'à ce que le vaisseau spatial quitte la ceinture de Kuiper en 2028-2029.

La mission New Horizons, lancée en 2006, a d'abord survolé et étudié le système Pluton en 2015 avant de se diriger vers la ceinture de Kuiper. Il a survolé l’objet Arrokoth de la ceinture de Kuiper en 2019 et explore et étudie depuis d’autres corps célestes du système solaire. Avec ses mesures de poussière, la collecte de données héliophysiques et la recherche d'une autre cible de survol, la mission a apporté des contributions significatives à notre compréhension du système solaire.

La ceinture de Kuiper est une région largement inexplorée qui contient des corps glacés et des planètes naines comme Pluton. L'étude de ces objets fournit des informations précieuses sur les origines du système solaire. L'extension de la mission New Horizons permettra une exploration plus approfondie de cette frontière.

Plus tôt cette année, des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que les changements proposés par la NASA à la mission supprimeraient l'accent mis sur la science planétaire et remplaceraient l'équipe scientifique actuelle. Cette proposition s'est heurtée à l'opposition de l'équipe de la mission et des membres de la communauté des sciences planétaires. Un collectif de 25 planétologues éminents a signé une lettre de protestation et la National Space Society a lancé une pétition pour sensibiliser et soutenir la mission.

La mise en œuvre des changements proposés aurait entraîné la perte d’importantes opportunités de recherche scientifique. Le chercheur principal Alan Stern a souligné la position unique de New Horizons dans la réalisation scientifique de la ceinture de Kuiper et la capacité du vaisseau spatial à étudier des objets distants et à rechercher de nouvelles cibles de survol.

Le financement de la mission prolongée proviendra de la Division des sciences planétaires de la NASA, et le programme sera géré conjointement par la Division des sciences planétaires et l'héliophysique. L’impact budgétaire et les impacts potentiels sur les projets futurs restent à évaluer.

Avec l'extension de la mission, New Horizons a l'opportunité de contribuer davantage à notre compréhension du système solaire externe. Le vaisseau spatial est en bonne santé et dispose des ressources nécessaires pour fonctionner jusqu’au milieu des années 2050. Au fur et à mesure de son voyage, il pourrait même fournir des informations lorsqu’il franchira la frontière de l’espace interstellaire.

