Alan Stern se prépare pour un vol spatial suborbital dans le cadre de la mission Virgin Galactic

Alan Stern, planétologue au Southwest Research Institute (SwRI) et chercheur principal de la mission New Horizons de la NASA, est sur le point de réaliser son rêve d'enfant : aller dans l'espace. Lors de la mission Galactic 05 de Virgin Galactic, Stern fera partie de l'équipage de leur cinquième vol commercial. Il rejoindra bientôt les rangs des rares à s'être aventurés au-delà de l'atmosphère terrestre.

Se préparer au vol spatial n’est pas une tâche facile. Stern a suivi une formation approfondie, comprenant trois séances de centrifugation et trois vols en jet haute performance. Les vols à réaction l'ont exposé à des niveaux d'accélération élevés, aidant son corps à s'acclimater aux vitesses rapides rencontrées lors du lancement. Bien que physiquement exigeant, Stern pense que le vol lui-même ne sera pas aussi éprouvant.

Tout au long de sa carrière, Stern a travaillé pour réaliser ce moment. Il a fait de la plongée sous-marine, s'est rendu au pôle Sud, est devenu pilote professionnel et a même travaillé comme technicien médical d'urgence certifié par l'État. Il a postulé à plusieurs reprises pour devenir spécialiste des missions de la navette spatiale de la NASA et a plaidé pour que les scientifiques voyagent dans l'espace via des vols spatiaux commerciaux. Ses efforts ont permis à des entreprises comme Virgin et Blue Origin de se concentrer davantage sur l'hébergement des chercheurs et des éducateurs.

Pour le prochain vol de Stern, il a huit objectifs définis par SwRI. Le vol servira de préparation à son prochain vol suborbital financé par la NASA, qui se concentrera uniquement sur la recherche. Pendant le vol, il vise à se familiariser avec l'expérience réelle et à la comparer aux simulations d'entraînement. Stern portera également un harnais biologique pour surveiller sa tension artérielle et sa fréquence cardiaque. Ces données seront comparées aux tests précédents, fournissant ainsi des informations précieuses pour les futurs vols de recherche.

Malgré certaines inquiétudes quant aux risques encourus, l'enthousiasme de Stern l'emporte sur toute peur. Sa plus grande inquiétude est de tomber malade juste avant le vol. Cependant, avec son expérience de plus de 24 vols zéro g, il reste confiant dans sa capacité à gérer des situations potentiellement dangereuses.

