Découverte de nouvelles bactéries intestinales : implications pour la santé et la protection contre les agents pathogènes

Une équipe internationale de scientifiques, dirigée par le microbiologiste Alexander Loy de l'Université de Vienne, a fait une découverte passionnante concernant les bactéries intestinales. Ils ont identifié un nouveau genre de bactérie qui consomme exclusivement de la taurine, un acide aminé semi-essentiel présent dans la viande, les produits laitiers et les fruits de mer. Cette bactérie, nommée Taurinivorans muris, produit du sulfure d’hydrogène chimique nocif comme sous-produit.

Les chercheurs ont découvert que le sulfure d’hydrogène peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur le corps. En petites quantités, il est essentiel à plusieurs processus physiologiques et peut même protéger contre les agents pathogènes. Cependant, des niveaux excessifs de sulfure d’hydrogène peuvent entraîner une inflammation intestinale et des dommages à la muqueuse intestinale.

Comprendre les principaux acteurs et processus qui produisent du sulfure d’hydrogène dans l’intestin est crucial pour développer des interventions thérapeutiques, en particulier pour des affections telles que les maladies inflammatoires de l’intestin. En isolant les premières bactéries dégradant la taurine dans l’intestin de la souris, les chercheurs font un pas de plus vers la découverte de l’influence des microbes intestinaux sur la santé humaine et animale.

Pour accéder à la taurine dans l’intestin, Taurinivorans muris s’appuie sur d’autres bactéries intestinales pour la libérer des acides biliaires. Les acides biliaires contenant de la taurine sont produits dans le foie et sont libérés dans l'intestin lors d'un régime riche en graisses pour faciliter la digestion des graisses. Les activités des bactéries dans l’intestin affectent également le métabolisme des acides biliaires dans le foie, ce qui a des implications sur divers processus et maladies du corps.

L’une des fonctions importantes des microbes intestinaux est leur capacité à se défendre contre les agents pathogènes. Le sulfure d'hydrogène produit par ces microbes peut supprimer le métabolisme dépendant de l'oxygène de certains agents pathogènes, ce qui rend plus difficile leur colonisation et leur nuisance. Les chercheurs ont découvert que Taurinivorans muris joue un rôle protecteur contre deux agents pathogènes intestinaux importants, Klebsiella et Salmonella.

Cette découverte contribue non seulement à notre compréhension des interactions complexes dans le microbiome intestinal, mais a également des implications pour le développement de thérapies basées sur le microbiome. Il constitue une base pour de futures recherches visant à exploiter le potentiel des bactéries intestinales pour améliorer la santé et se protéger contre les agents pathogènes.

Sources:

- Université de Vienne

- Communications Nature