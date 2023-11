Nouvelles connaissances sur le graphène multicouche empilé rhomboédrique hautement réglable

By

Les chercheurs ont récemment fait une découverte passionnante dans le domaine du graphène, mettant en lumière les propriétés fascinantes du graphène multicouche empilé rhomboédrique. Contrairement aux structures de graphène traditionnelles, ces couches empilées ont la capacité unique de présenter divers phénomènes sans avoir besoin de torsion.

Le graphite, généralement constitué de graphène, constitué d'une seule couche d'atomes de carbone disposés en hexagones, a fait l'objet d'études intenses au cours des deux dernières décennies. Cependant, il y a environ cinq ans, des scientifiques ont découvert la possibilité d'empiler des feuilles individuelles de graphène légèrement inclinées, produisant ainsi de nouvelles propriétés au sein du matériau, conduisant ainsi à la naissance de la « twistronique ».

Dans le cadre d'un nouveau développement révolutionnaire, les chercheurs ont découvert que même sans torsion, un agencement spécifique de cinq couches de graphène peut permettre une communication électronique efficace au sein du matériau. Ce phénomène, connu sous le nom de corrélation électronique, est la clé pour découvrir les propriétés uniques observées dans le graphène multicouche empilé rhomboédrique.

Les études précédentes se sont principalement concentrées sur l’empilement méticuleux de graphène multicouche, l’empilement rhomboédrique n’étant qu’une des nombreuses configurations possibles. Cependant, les dernières recherches menées par Long Ju et son équipe ont démontré le potentiel remarquable du graphène empilé rhomboédrique.

À l’aide d’un microscope sur mesure capable de caractériser des matériaux à l’échelle nanométrique de manière efficace et peu coûteuse, Ju et ses collègues ont identifié et isolé le graphène empilé rhomboédrique pentacouche souhaité. En incorporant des électrodes dans un sandwich de nitrure de bore, ils ont pu manipuler le système de graphène en utilisant différentes tensions. Cette méthode a révélé l’émergence de trois phénomènes distincts selon le nombre d’électrons présents.

Les chercheurs ont découvert que le matériau présentait des propriétés isolantes, magnétiques et topologiques. Les matériaux topologiques permettent le mouvement des électrons le long des bords du matériau tout en limitant leur passage à travers le centre. De ce fait, le bord du matériau agit comme conducteur, tandis que le centre agit comme isolant.

Ce travail révolutionnaire a établi le graphène multicouche empilé rhomboédrique comme une plate-forme hautement réglable pour étudier le potentiel de la physique fortement corrélée et topologique. Les résultats offrent une nouvelle perspective sur les propriétés et les applications potentielles du graphène, ouvrant des opportunités passionnantes pour de futures recherches et avancées technologiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le graphène?

Le graphène est une seule couche d’atomes de carbone disposés selon un motif hexagonal, semblable à une structure en nid d’abeille. Il est connu pour sa résistance, sa conductivité électrique et sa conductivité thermique exceptionnelles.

Qu’est-ce que l’empilement rhomboédrique ?

L'empilement rhomboédrique fait référence à l'agencement de plusieurs couches de graphène dans lesquelles les couches sont légèrement tordues les unes par rapport aux autres, conférant de nouvelles propriétés au matériau.

Qu’est-ce que la corrélation électronique ?

La corrélation électronique fait référence au phénomène dans lequel les électrons d'un matériau interagissent les uns avec les autres. Dans le cas du graphène multicouche empilé rhomboédrique, la corrélation électronique permet une communication électronique efficace, conduisant à des propriétés matérielles uniques.

Quelles sont les applications potentielles du graphène multicouche empilé rhomboédrique ?

La nature hautement ajustable du graphène multicouche empilé rhomboédrique ouvre des possibilités d’étude de la physique fortement corrélée et topologique. Cette recherche a le potentiel de faire progresser divers domaines, notamment l’électronique, le stockage d’énergie et l’informatique quantique.