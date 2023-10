Les outils génétiques offrent un espoir pour la survie des coraux face à des menaces croissantes

Une nouvelle étude suggère que les outils génétiques pourraient être la clé pour identifier les souches de coraux qui ont les meilleures chances de résister aux effets dévastateurs d'une maladie qui touche actuellement les récifs des Caraïbes. Ces recherches mettent en lumière le choix que l’humanité pourrait bientôt devoir faire entre domestiquer certaines espèces de coraux ou les laisser disparaître des océans.

La maladie, connue sous le nom de maladie de la bande blanche, détruit les tissus coralliens et tue des colonies entières de coraux dans les Caraïbes depuis les années 1970. Bien que la cause exacte de la maladie soit encore inconnue, les scientifiques soupçonnent qu’une bactérie pourrait en être responsable. Les efforts visant à lutter contre la maladie de la bande blanche ont impliqué la production massive de coraux par fragmentation et repousse, bien que cette méthode ne s'attaque qu'au symptôme et non à la cause de la maladie.

Cependant, des scientifiques de la Northeastern University, en partenariat avec d’autres, ont mené une étude pour identifier les modèles génétiques dans l’ADN de différents coraux qui rendaient certains plus résistants à la maladie que d’autres. Ils ont collecté des échantillons de coraux vivants provenant de 100 souches différentes de coraux staghorn et les ont exposés à une bouillie de corail infectée par la maladie de la bande blanche. En comparant les performances et les schémas génétiques des coraux, les chercheurs ont pu identifier dix régions du génome des coraux associées à une capacité à résister à la maladie.

Alors que 15 souches de coraux se sont révélées très résistantes, 31 présentaient une résistance moyenne ou inférieure à la moyenne, dont 15 étaient très sensibles à la maladie. Les résultats fournissent aux groupes de conservation des coraux un outil pour examiner les coraux en fonction de leur vulnérabilité génétique à la maladie de la bande blanche, garantissant ainsi que seules des souches résistantes aux maladies sont utilisées dans les efforts de restauration des coraux.

Cependant, la recherche n’aborde pas les inconvénients potentiels des mutations génétiques. Certaines mutations qui rendent un corail résistant à un type d’infection peuvent également le rendre plus sensible à d’autres menaces, comme l’eau chaude ou une fertilité réduite. Les futures études examineront les liens génétiques entre la résistance aux maladies et la tolérance à la température.

Dans un commentaire accompagnant l'étude, les spécialistes des coraux Laura Mydlarz et Erinn Muller suggèrent que la recherche offre de l'espoir pour les programmes de restauration des coraux afin de sélectionner des coraux plus résilients, capables de mieux résister aux dangers auxquels les récifs coralliens sont actuellement confrontés. À mesure que les menaces qui pèsent sur ces récifs s’intensifient, les efforts visant à les préserver doivent s’adapter en conséquence.

