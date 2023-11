La technologie révolutionnaire inspirée du Gecko redéfinit la manipulation des objets

Des scientifiques sud-coréens ont réalisé une avancée majeure dans le domaine du biomimétisme grâce à leur solution innovante permettant de libérer des objets délicats en toute sécurité et sans dommage. S'inspirant des coussinets des geckos, les chercheurs de l'Université nationale de Kyungpook et de l'Université Dong-A ont développé une pince en silicone souple dotée de structures en forme de champignon. Cette technologie révolutionnaire permet un contrôle et une précision améliorés dans la manipulation de matériaux fragiles sans causer de dommages.

Dans le passé, les scientifiques avaient réussi à créer un adhésif sec en utilisant de minuscules structures en forme de champignon pour imiter les soies du gecko, des projections microscopiques ressemblant à des poils trouvées sur les coussinets des pattes du gecko. Bien que cet adhésif soit efficace pour ramasser des objets délicats, trouver un moyen de les détacher sans causer de dommages s'est avéré être un défi. Cependant, grâce à l’intégration de ces structures en forme de champignon dans une pince en silicone souple, les scientifiques ont réussi à surmonter cet obstacle.

Fixée à l'extrémité d'un bras robotique, la pince avancée était capable d'adhérer fermement à un disque de verre délicat sur une surface inclinée, assurant une prise sûre sans aucune casse. Lorsque le moment est venu de libérer le disque, la pince a utilisé une combinaison unique de mouvements de levage et de torsion. Cette technique ingénieuse a permis de diviser par 10 la force nécessaire au détachement, évitant ainsi tout dommage à l’objet.

Les implications de cette technologie révolutionnaire sont considérables. Les industries qui dépendent d’une manipulation précise de matériaux fragiles, comme la robotique, la fabrication et divers autres domaines, devraient manifester un intérêt considérable pour cette innovation. La capacité de saisir et de libérer en toute sécurité des objets délicats sans causer de dommages marque une avancée significative dans la manipulation d’objets, ouvrant la porte à de nouvelles avancées dans les technologies adhésives.

En s'inspirant de la nature, notamment des forces de Van der Waals qui permettent aux pieds des geckos de se lier temporairement aux surfaces, les scientifiques continuent de repousser les limites du biomimétisme. Les travaux pionniers accomplis par les chercheurs sud-coréens mettent non seulement en valeur le potentiel de ce domaine, mais préparent également le terrain pour l'exploration future des technologies adhésives et le développement de méthodes de manipulation plus efficaces et plus douces pour les objets délicats.

QFP

Q : Que sont les soies ?

R : Les soies sont des millions de projections microscopiques ressemblant à des poils trouvées sur les coussinets des pieds des geckos et qui leur permettent d'adhérer aux surfaces.

Q : Comment les scientifiques ont-ils créé la pince ?

R : Les scientifiques ont incorporé des structures en forme de champignon dans une pince en silicone souple montée sur un bras robotique.

Q : Comment la pince a-t-elle libéré le délicat disque de verre ?

R : La pince a été soulevée et simultanément tordue, ce qui a permis de réduire de 10 fois la force requise pour le détachement.

Q : Pourquoi cette technologie est-elle importante ?

R : Cette technologie permet de libérer des objets délicats sans dommage, ce qui a des implications pour des secteurs tels que la robotique et la fabrication qui nécessitent une manipulation précise de matériaux fragiles.

Sources:

– Hub de science et technologie des matériaux avancés (STAM).