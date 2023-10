Le nouvel Atlas cosmique fournit des détails précis sur près de 400,000 XNUMX galaxies

Un atlas cosmique numérique connu sous le nom de Siena Galaxy Atlas (SGA) a été créé à partir des données de trois études astronomiques menées entre 2014 et 2017. Cet atlas contient des informations précises sur près de 400,000 XNUMX galaxies situées à proximité de la Voie lactée. En plus d'être une ressource précieuse pour les astronomes, l'atlas présente également de magnifiques images accessibles au public en ligne.

Le SGA est un outil précieux pour les astronomes car il leur permet d'identifier des modèles et de classer les nouvelles découvertes, telles que les étoiles transitoires qui éclatent et disparaissent. De plus, cela aide les astronomes à déterminer quels objets méritent une enquête plus approfondie. La base de données doit être continuellement mise à jour pour suivre les nouvelles découvertes et progrès de la technologie des télescopes.

Le SGA offre une précision maximale et contient une multitude d'informations sur la formation et l'évolution des galaxies, la distribution de la matière noire et la propagation des ondes gravitationnelles dans l'espace. Selon John Moustakas, chef du projet SGA et professeur de physique au Siena College, les grandes galaxies proches sont particulièrement importantes à étudier car elles offrent un aperçu détaillé des processus galactiques.

Cartographier le ciel nocturne est une pratique qui remonte à des siècles avec la création d'atlas cosmiques notables tels que le Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles et le Nouveau Catalogue Général des Nébuleuses et Amas d'Étoiles. Contrairement à ces atlas historiques, le SGA s'appuie sur des images numériques de pointe capturées par une technologie de pointe. L'atlas a été créé à partir des informations provenant de divers télescopes et satellites, notamment la Dark Energy Camera (DECam) et le satellite Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de la NASA.

L’une des caractéristiques remarquables du SGA est sa précision, grâce aux instruments hautement sensibles utilisés dans la collecte de données. Il s’agit du premier atlas cosmique présentant les profils lumineux des galaxies, décrivant comment la luminosité change du centre vers le bord. Le SGA élimine les problèmes précédents liés aux positions, tailles, formes et entrées non galactiques incorrectes dans d'autres compilations.

Les astronomes peuvent utiliser les données SGA à diverses fins, notamment pour étudier la façon dont les étoiles se forment dans des galaxies de formes différentes et pour étudier l'influence de la matière noire sur les positions et les regroupements galactiques. Cela peut également aider à identifier les sources des signaux d’ondes gravitationnelles détectés sur Terre.

La publication de ces données est non seulement bénéfique pour la recherche scientifique, mais permet également au public de visualiser et d'identifier les galaxies proches. Le SGA sera particulièrement utile aux astronomes amateurs cherchant à en savoir plus sur les cibles célestes qu’ils observent.

