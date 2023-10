Un nouvel atlas des galaxies fournit une vue détaillée de nos voisins cosmiques

Un atlas récemment publié permet aux utilisateurs d'explorer le ciel nocturne avec des détails sans précédent, fournissant une mine d'informations sur près de 400,000 20,000 grandes galaxies. Le Siena Galaxy Atlas (SGA) propose des images optiques et infrarouges multi-longueurs d'onde, ainsi que des profils de lumière, ce qui en fait le premier atlas galactique à inclure de telles données. L'atlas couvre XNUMX XNUMX degrés carrés et englobe environ la moitié du ciel nocturne.

Les compilations précédentes de données galactiques ont souvent été entachées d'erreurs dans les positions, les tailles et les formes des galaxies, ainsi que par l'inclusion d'objets non galactiques. Cependant, le SGA résout ces problèmes en proposant des mesures précises de positions, de tailles et de luminosité pour un large échantillon de galaxies. Ce niveau de précision n’était pas disponible de manière fiable auparavant pour une si vaste collection de galaxies.

L'ensemble de données SGA est le résultat de trois analyses effectuées entre 2014 et 2017 dans le cadre des enquêtes héritées de l'instrument spectroscopique de l'énergie sombre (DESI). Des télescopes du NOIRLab de la National Science Foundation, ainsi que du Steward Observatory de l'Université d'Arizona et des données du satellite WISE de la NASA, ont été utilisés pour collecter les informations nécessaires.

Le SGA fournit non seulement des données précieuses aux astronomes, mais permet également au public de visualiser et d'identifier les galaxies proches. L'atlas est un outil important pour étudier les modèles de populations d'objets, analyser les phénomènes transitoires, comprendre la physique galactique et élargir les connaissances sur la relation entre les galaxies et la matière noire. De plus, le SGA pourrait contribuer à une meilleure compréhension de la répartition des galaxies et de leur lien avec la matière noire omniprésente qui domine l’univers.

La publication de l'ensemble complet de données de la SGA devrait avoir un impact significatif à la fois sur la recherche astronomique et sur l'engagement du public envers le cosmos. Désormais, toute personne souhaitant explorer les mystères du ciel nocturne peut accéder à cette précieuse ressource.

Sources:

– Arjun Dey, astronome du NOIRLab de la National Science Foundation

– John Moustakas, professeur de physique au Siena College et chef du projet SGA

– Directeur du programme NSF pour NOIRLab, Chris Davis