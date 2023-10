La mission Gaia cartographie plus de 150,000 XNUMX orbites d’astéroïdes

La mission Gaia de l'ESA, lancée en 2013 dans le but de cartographier notre galaxie et au-delà, a récemment publié son troisième ensemble de données connu sous le nom de Gaia Data Release 3 (DR3). Cette dernière version contient des données sur plus de 1.8 milliard d’étoiles et a contribué à combler les lacunes de notre connaissance des zones stellaires densément peuplées qui étaient auparavant inexplorées.

L'une des découvertes significatives du DR3 de Gaia est la cartographie du plus grand amas globulaire visible depuis la Terre, Omega Centauri. En activant un mode spécial, Gaia a pu capturer une partie plus large du ciel et découvert plus d'un demi-million de nouvelles étoiles au sein de cet amas. Cette nouvelle cartographie permettra d'étudier plus en profondeur la structure de l'amas et la répartition des étoiles en son sein. Gaia étudie actuellement huit autres régions de la même manière, qui seront incluses dans la prochaine publication de données, DR4.

En plus d'étudier les étoiles, le DR3 de Gaia s'est également concentré sur l'étude des astéroïdes. Plus de 150,000 XNUMX astéroïdes ont été étudiés dans cette version, leurs positions étant identifiées sur une période plus longue que les versions de données précédentes. Cette précision accrue permet une compréhension plus précise de leurs orbites. Ces informations sont essentielles pour prédire les impacts potentiels d’astéroïdes et pour approfondir les recherches sur les origines et la dynamique de ces corps célestes.

De plus, un autre article présenté dans le DR3 de Gaia présente la cartographie du disque de la Voie lactée en analysant les faibles empreintes de gaz et de poussière entre les étoiles. En empilant et en étudiant six millions de spectres, l’équipe Gaia a pu identifier des signaux faibles qui fournissent un aperçu des processus physiques et chimiques complexes se produisant au sein de notre galaxie.

Le DR4 de Gaia devant être publié d'ici la fin de 2025, les astronomes et les scientifiques attendent avec impatience des détails plus précis sur les couleurs, les positions et les mouvements des étoiles, ainsi que sur l'identification et la caractérisation des quasars, des galaxies et des exoplanètes potentielles. La mission en cours de Gaia continue de révéler de nouvelles perspectives sur l'univers et d'élargir notre compréhension du cosmos.

Sources:

– Agence spatiale européenne (ESA)