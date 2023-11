De nouveaux fossiles au Brésil mettent en lumière les énigmatiques Silesaurids

By

Une récente découverte de fossiles dans le Rio Grande do Sul, l'État le plus méridional du Brésil, a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'étude des silesauridés, un groupe de dinosaures qui vivaient pendant la période du Trias. Ces fossiles ont suscité l’intrigue parmi les chercheurs, car ils fournissent des informations précieuses sur l’histoire évolutive des silésauridés et leurs relations avec les dinosaures.

L'assemblage de fossiles, découvert en 2014 sur un site appelé Waldsanga dans la formation de Santa Maria, est constitué d'os provenant de plusieurs individus. Bien qu’il soit difficile de déterminer si tous les os appartiennent à la même espèce, les preuves suggèrent que c’est le cas. Cette découverte est importante car elle complète les connaissances existantes sur les animaux qui habitaient la région au cours du Trias.

L'assemblage, étiqueté UFSM 11579, est la quatrième découverte de silésauridés au Brésil et la deuxième de l'âge carnien. Ces fossiles sont conservés au Laboratoire de stratigraphie et paléobiologie de l'Université fédérale de Santa Maria. Les chercheurs qui ont analysé les fossiles ont comparé leurs caractéristiques aux arbres phylogénétiques existants des silesauridés et ont conclu qu'ils faisaient effectivement partie de la lignée des silesauridés, même s'ils ne représentaient pas une nouvelle espèce.

Les Silesauridés étaient pour la plupart des quadrupèdes et mesuraient entre un et trois mètres de long. Ils avaient de longues pattes postérieures et des pattes avant fines. Des fossiles ont été découverts en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe, ce qui témoigne de leur large répartition au cours de la période du Trias.

Dans une étude distincte, les chercheurs se sont concentrés sur l’anatomie dentaire des silésauridés pour mieux comprendre leur relation évolutive avec les dinosaures. Leur analyse a révélé que l’attachement dentaire et l’implantation chez les espèces étudiées, dont l’UFSM 11579, ressemblaient à ceux des dinosaures et des crocodiles. Cette découverte suggère que les silésauridés pourraient représenter une étape intermédiaire entre l’état ancien des dents fusionnées et l’état dérivé où les dents sont ancrées à la mâchoire par des ligaments.

Les découvertes sur l'implantation dentaire ne différencient pas définitivement les silesauridés des autres dinosaures, mais elles fournissent des preuves convaincantes que les silesauridés sont étroitement liés aux dinosaures. Pour faire progresser notre compréhension de l'histoire évolutive de ce groupe, les chercheurs soulignent l'importance d'études phylogénétiques détaillées impliquant une analyse approfondie des fossiles des collections.

Source : https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

QFP

Que sont les silésauridés ?

Les Silesauridés sont un groupe de dinosaures qui existaient pendant la période du Trias. Ils sont considérés comme de proches parents des dinosaures et ont joué un rôle crucial dans l’évolution précoce des dinosaures.

Où les nouveaux fossiles de silésauridés ont-ils été découverts ?

Les nouveaux fossiles de silésauridés ont été découverts dans le Rio Grande do Sul, l'État le plus méridional du Brésil, sur un site appelé Waldsanga, dans la formation de Santa Maria. Ce site est connu pour ses riches découvertes de fossiles.

Qu’est-ce qui est significatif dans le nouvel assemblage de fossiles ?

Le nouvel assemblage de fossiles fournit des informations précieuses sur l’histoire évolutive des silésauridés. Bien qu’il soit difficile de déterminer l’espèce exacte représentée par les fossiles, les preuves suggèrent qu’ils appartiennent à la lignée des silésauridés.

Comment les nouvelles découvertes contribuent-elles à notre compréhension des silesauridés ?

L'analyse de l'anatomie dentaire des silésauridés a révélé des similitudes avec les dinosaures et les crocodiles. Ceci suggère que les silésauridés pourraient représenter une étape intermédiaire dans l’évolution de l’implantation dentaire. Ces découvertes soutiennent l’idée selon laquelle les silésauridés sont étroitement liés aux dinosaures.

Quelle est la prochaine étape dans l’étude des silésauridés ?

Les chercheurs soulignent la nécessité d’études phylogénétiques détaillées impliquant une analyse complète des fossiles. En examinant les collections et en examinant tous les fossiles d'un groupe, les chercheurs peuvent identifier les caractéristiques qui indiquent une parenté au sein du groupe ou avec d'autres groupes. Cette recherche méticuleuse est essentielle pour faire progresser notre compréhension de l’évolution des silésauridés.

Où puis-je trouver plus d’informations sur la recherche ?

Plus d’informations sur la recherche peuvent être trouvées dans l’article « Anatomie et affinités phylogénétiques d’un nouvel assemblage de silesauridés des lits carniens du sud du Brésil » publié dans le Journal of Vertebrate Paleontology.