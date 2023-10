Comprendre la complexité de l'esprit humain : cartographier les cellules cérébrales pour des thérapies ciblées

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego a fait des progrès significatifs dans la compréhension de l'influence des cellules cérébrales sur le développement de handicaps psychosociaux tels que la schizophrénie, le trouble bipolaire, la maladie d'Alzheimer et la dépression majeure. En analysant plus de 1.1 million de cellules cérébrales dans 42 régions cérébrales différentes provenant de trois individus, l’étude a créé une carte de l’esprit en utilisant la puissance de l’intelligence artificielle (IA).

Les chercheurs ont identifié 107 sous-types différents de cellules cérébrales et leur corrélation avec les maladies neuropsychiatriques. Grâce à l'utilisation de l'apprentissage automatique, l'étude a également déterminé le risque de charge de morbidité pour 19 traits et troubles neuropsychiatriques, offrant ainsi la possibilité d'adopter des approches plus efficaces pour traiter ces conditions psychosociales.

Il est important de noter que même si chaque cellule du cerveau humain contient la même séquence d’ADN, différents types de cellules utilisent différents gènes en quantités variables. Cette diversité contribue à la complexité de l'esprit humain. En comprenant les différences entre ces types de cellules, les chercheurs espèrent mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et développer de nouvelles méthodes de traitement des handicaps psychosociaux.

Le professeur Bing Ren, auteur principal de l'étude, explique que l'esprit humain n'est pas uniforme mais plutôt une mosaïque de différents types de cellules. Cartographier ces divers types de cellules et comprendre leurs interactions mènera à la découverte de nouveaux traitements pouvant cibler des types de cellules spécifiques associés à des maladies particulières.

Bien que ces découvertes soient considérées comme médicalement significatives, le cheminement vers la cartographie de l’esprit et le développement de thérapies ciblées n’en est qu’à ses débuts. Les chercheurs de l'UC San Diego collaborent avec d'autres institutions pour étudier les cellules de plusieurs cerveaux humains, dans le but de comprendre comment le cerveau change tout au long du développement, au cours de la vie d'un individu et avec la progression de la maladie.

La prévalence des handicaps psychosociaux devrait augmenter, en particulier avec le vieillissement de la population australienne. Des thérapies ciblées pour chaque pathologie seront cruciales pour répondre à ce problème croissant de santé publique. À l’heure actuelle, il existe plus de 500 types de psychothérapie pour traiter diverses pathologies, et de nouvelles approches pour des pathologies telles que le SSPT se sont révélées de plus en plus efficaces.

Comprendre la complexité de l’esprit humain et cartographier les cellules cérébrales fournissent des informations précieuses sur la biologie des troubles neuropsychiatriques, laissant espérer le développement de thérapies plus individualisées et plus efficaces. À mesure que la recherche progresse, une compréhension plus approfondie du cerveau et de son fonctionnement ouvrira la voie à de meilleurs traitements et à une meilleure réadaptation pour les personnes touchées par un handicap psychosocial.

Sources:

- Université de Californie à San Diego

– Trésor fédéral, Rapport intergénérationnel 2023