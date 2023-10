De nouvelles espèces de poissons des récifs coralliens découvertes dans la Grande Barrière de Corail

Des chercheurs de l’Université de Sunshine Coast ont découvert une espèce jusqu’alors inconnue de poissons des récifs coralliens dans les eaux méridionales de la Grande Barrière de Corail. Nommé Lady Elliot Shrimp Goby, le poisson a été découvert dans le cadre d'un projet de cartographie de l'évolution de la biodiversité sur et autour de l'île Lady Elliot. Les scientifiques ont également découvert plusieurs autres créatures marines non identifiées au cours de leurs études sous-marines, notamment des gobies nains et pygmées et des demoiselles, qu'ils tentent maintenant de confirmer comme de nouvelles espèces.

Décrit comme petit et blanc avec des taches brunes, des bandes jaune-orange et une grande première nageoire dorsale en forme de voile, le gobie crevette Lady Elliot a été trouvé dans un terrier de sable qu'il partage avec une paire de crevettes serpentines. Cette découverte est particulièrement importante car il est rare de trouver une espèce de poisson complètement nouvelle à la vue de tous sur un récif.

Les chercheurs pensent que le gobie crevette Lady Elliot est susceptible d'être présent dans tous les récifs du Capricorne-Bunker et potentiellement répandu dans l'ensemble de la Grande Barrière de Corail. Cette découverte soulève des questions sur le nombre d’espèces nouvelles qui attendent d’être découvertes et souligne l’importance de la recherche en cours sur la biodiversité.

Le projet Leaf to Reef, qui vise à protéger les habitats critiques de la Grande Barrière de corail, a joué un rôle déterminant dans la découverte de ces nouvelles espèces. La professeure agrégée Kathy Townsend, biologiste marine et responsable du projet, souligne l'importance de la recherche sur de nouvelles espèces pour identifier les écosystèmes à protéger.

L'équipe de recherche se soumettra à un processus long et compliqué pour confirmer ces nouvelles découvertes en tant que nouvelles espèces, y compris des comparaisons génétiques et des consultations avec des experts mondiaux. L'île Lady Elliot joue un rôle essentiel en tant que refuge faunique et refuge pour les espèces tropicales se déplaçant vers le sud pour échapper au réchauffement des océans.

