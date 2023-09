Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA a réussi à ramener des échantillons d'astéroïdes de l'espace lointain, marquant une étape majeure dans l'exploration spatiale. La petite capsule d'échantillon a été libérée du vaisseau spatial lors d'un survol de la Terre et parachutée dans une étendue reculée de terrain militaire dans l'Utah. On estime que la capsule contient au moins une tasse de décombres provenant de l’astéroïde riche en carbone connu sous le nom de Bennu. Le Japon est le seul autre pays à avoir restitué avec succès des échantillons d’astéroïdes.

Ces échantillons représentent la plus grande récolte au-delà de la Lune et sont censés contenir des éléments constitutifs préservés du début du système solaire, fournissant des informations précieuses sur la formation de la Terre et de la vie. Le vaisseau spatial Osiris-Rex, qui s'est lancé dans une mission d'un milliard de dollars en 1, a atteint Bennu en 2016 et a collecté les échantillons à l'aide d'un aspirateur à long manche en 2018. Tout au long de son voyage, le vaisseau spatial a parcouru 2020 milliards de kilomètres.

Les efforts de récupération de la NASA dans l'Utah ont impliqué des hélicoptères et une salle blanche temporaire au champ d'essai et d'entraînement du ministère de la Défense de l'Utah. Les échantillons seront transportés au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour une analyse plus approfondie. L’ouverture du récipient d’échantillon déterminera la quantité exacte de matière collectée.

Les ingénieurs estiment que la cartouche contient environ 250 grammes de matériau provenant de Bennu, avec une marge d'erreur de 100 grammes. Cela dépasse les exigences minimales de la mission. Des mesures précises seront obtenues dans les semaines à venir. La NASA prévoit de présenter les échantillons au public en octobre.

Bennu, qui orbite actuellement autour du soleil à une distance de 81 millions de kilomètres de la Terre, mesure environ un demi-kilomètre de diamètre et serait un fragment d'un astéroïde plus gros. Ces échantillons fourniront des données cruciales pour les futurs efforts de déviation des astéroïdes, alors que Bennu devrait se rapprocher de la Terre en 2182.

Cette mission réussie marque le troisième retour d'échantillons de la NASA d'une mission robotique dans l'espace lointain et prépare le terrain pour de futurs efforts d'exploration, y compris la mission de retour d'échantillons de Mars par le rover Perseverance.

