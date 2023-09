Les estimations de la glace d’eau sur la Lune sont-elles trop élevées ?

By

Une étude récente dirigée par le Dr Raluca Rufu du Southwest Research Institute indique que les régions d'ombre permanente (PSR) de la Lune, parmi les endroits les plus froids du système solaire, ne sont peut-être pas aussi anciennes qu'on le pensait auparavant. Ces PSR, situés aux pôles de la Lune, sont des zones où la lumière du soleil n'atteint jamais le fond des cratères profonds, piégeant les produits chimiques volatils, notamment la glace d'eau.

Les calculs de l'équipe suggèrent que la plupart des PSR de la Lune n'ont pas plus de 3.4 milliards d'années et pourraient contenir des dépôts de glace d'eau relativement jeunes. Cette découverte a des implications significatives pour notre compréhension des ressources en eau sur la Lune, considérées comme cruciales pour l’exploration lunaire durable et les futures missions spatiales.

La présence de glace d’eau sur la Lune intéresse depuis longtemps les scientifiques. Son potentiel en tant que ressource pour les astronautes pourrait permettre la production de propulseurs de fusée et le maintien de systèmes de survie. Cependant, l’âge des PSR, où l’on pense que la glace d’eau est piégée, était auparavant estimé comme beaucoup plus ancien.

Si les PSR sont effectivement plus jeunes qu’on ne le pensait auparavant, cela signifierait que les estimations actuelles de la glace d’eau sur la Lune pourraient être surestimées. Cela soulève des questions sur la faisabilité d’utiliser ces ressources pour de futures missions lunaires. Des recherches et des explorations supplémentaires seront nécessaires pour déterminer l'étendue réelle et la disponibilité de la glace d'eau sur la Lune.

L'étude menée par le Dr Raluca Rufu et son équipe souligne la nécessité de poursuivre les recherches scientifiques sur les PSR de la Lune. Comprendre l'âge et la composition de ces régions est essentiel pour planifier les futures missions et utiliser efficacement les ressources lunaires.

Sources:

- la NASA

– Institut de recherche du Sud-Ouest