Une nouvelle voie identifiée comme cause potentielle de perte auditive liée à l’âge

Des chercheurs de l'Université de Bâle ont identifié une voie de signalisation, connue sous le nom de voie de signalisation mTORC2, qui pourrait jouer un rôle crucial dans la perte auditive liée à l'âge. Lorsque cette voie a été désactivée chez les souris, elles ont subi une perte auditive progressive et, au bout de douze semaines, elles étaient complètement sourdes. L’étude suggère que, à mesure que la production de protéines essentielles dans cette voie de signalisation diminue avec l’âge, cela pourrait entraîner une réduction des synapses et de la fonctionnalité des cellules sensorielles auditives, entraînant finalement une perte auditive.

La découverte de cette voie pourrait avoir des implications significatives pour de futures interventions thérapeutiques. Actuellement, les appareils auditifs et les implants cochléaires sont les seules options de traitement pour les personnes souffrant de perte auditive. Cependant, si la relation entre la voie de signalisation mTORC2 et la perte de synapses est validée, elle pourrait constituer une base pour le développement de nouvelles thérapies. L'oreille interne et moyenne, où se trouvent les cellules sensorielles auditives, est accessible pour les médicaments administrés localement ou les thérapies géniques. Cela ouvre des possibilités de traitements ciblés qui pourraient potentiellement restaurer ou améliorer la fonction des cellules sensorielles auditives.

La voie de signalisation mTORC2, qui contrôle la croissance cellulaire et le cytosquelette, n’avait pas encore été étudiée en relation avec les cellules ciliées de l’oreille interne. Les chercheurs ont découvert que lorsqu’ils supprimaient un gène central de cette voie dans les cellules ciliées de souris, celles-ci perdaient progressivement leur audition. Un examen plus approfondi a révélé que les cellules ciliées ont perdu leurs capteurs, ce qui a entraîné la formation de « petits poils » raccourcis, essentiels à la transduction du son. De plus, le nombre de synapses transmettant des signaux au nerf auditif a diminué.

Cette étude fournit des informations précieuses sur les mécanismes sous-jacents à la perte auditive liée à l'âge. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats et explorer des interventions thérapeutiques potentielles basées sur ces connaissances. Dans l’ensemble, comprendre le rôle de la voie de signalisation mTORC2 dans la perte auditive pourrait conduire à de meilleurs traitements pour les personnes souffrant de perte auditive liée à l’âge.

