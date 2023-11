Des physiciens mènent des expériences révolutionnaires pour valider la théorie de la gravité d'Einstein

By

Les physiciens à bord de la Station spatiale internationale (ISS) sont sur le point de mener des expériences révolutionnaires pour valider la théorie de la gravité d'Albert Einstein. Dans le cadre d'une approche innovante, ils utiliseront des atomes ultra-froids pour étudier le principe d'équivalence, un concept fondamental de la théorie d'Einstein. Le principe d'équivalence affirme que tous les objets tombent avec la même accélération lorsqu'ils sont influencés uniquement par la gravité.

Des expériences antérieures sur le principe d'équivalence impliquaient l'utilisation d'atomes de rubidium froids et de matériaux soigneusement calibrés pour mesurer les effets de la gravité en chute libre. Cependant, Naceur Gaaloul et son équipe de l'Université Leibniz en Allemagne ont conçu une nouvelle expérience qui combine des éléments de ces tests précédents en employant des atomes ultrafroids dans l'espace.

Cette recherche pionnière se déroulera au Laboratoire d’atomes froids (CAL) de l’ISS. Lancé en 2018, CAL est spécialement conçu pour observer les effets quantiques dans des atomes ultra-froids dans des conditions de gravité extrêmement faible. Au sein du CAL, les atomes sont manipulés à l’aide de forces magnétiques et de lasers, atteignant des températures à seulement des milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu.

En refroidissant les atomes de potassium et de rubidium sur la même puce et en la transformant en deux interféromètres distincts, les scientifiques pourront mesurer l'accélération en fonction des modèles d'interférence créés par les ondes de matière. Comme l'ISS est continuellement en chute libre à cause de la gravité, toute différence dans les valeurs d'accélération enregistrées par les interféromètres indiquerait une violation du principe d'équivalence.

Cette expérience a non seulement le potentiel de valider la relativité générale, mais pourrait également découvrir de nouvelles particules qui ne sont pas prises en compte dans le modèle standard de la physique des particules. Selon Timothy Kovachy de l'Université Northwestern, la précision des interféromètres atomiques augmente à mesure que les atomes subissent une chute libre longue, faisant de l'ISS une plate-forme idéale pour atteindre une précision extrême.

Alors que les expériences CAL devraient donner des résultats nettement plus précis que les tests par satellite ou sur Terre, Gaaloul reconnaît les limites de la conduite d'expériences très précises sur l'ISS en raison des vibrations provoquées par divers facteurs. L’objectif ultime est donc de développer un satellite dédié spécifiquement conçu pour les tests du principe d’équivalence.

Questions fréquentes

Q : Qu’est-ce que le principe d’équivalence ?

R : Le principe d'équivalence, un principe clé de la théorie de la gravité d'Einstein, stipule que tous les objets tombent avec la même accélération lorsqu'ils sont influencés uniquement par la gravité.

Q : Comment les physiciens testent-ils le principe d’équivalence ?

R : Les physiciens utilisent le laboratoire des atomes froids de la Station spatiale internationale pour refroidir les atomes ultra-froids et mesurer leur accélération à l'aide d'interféromètres.

Q : Quelle est la signification de la nouvelle expérience ?

R : L'expérience vise à fournir les tests les plus précis du principe d'équivalence jamais entrepris et potentiellement à révéler de nouvelles particules au-delà du modèle standard.

Q : Quels sont les avantages de mener des expériences dans l’espace ?

R : Les expériences spatiales offrent des conditions de faible gravité et des durées de chute libre plus longues, ce qui permet une précision accrue des mesures par rapport aux expériences terrestres.

Q : Quels sont les projets futurs pour tester le principe d’équivalence ?

R : Bien que la Station spatiale internationale soit adaptée aux premières expériences, les chercheurs prévoient de développer un satellite dédié pour effectuer des tests plus précis à l'avenir.

-Sources : NASA, Université Leibniz de Hanovre