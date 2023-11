Mission robotique commerciale de la NASA sur la Lune : une passerelle vers l'exploration lunaire

La NASA se lance dans une aventure passionnante visant à commercialiser des missions lunaires via son programme Artemis. Une étape importante dans l'exploration spatiale devrait avoir lieu au début de 2024, alors que les États-Unis se préparent à leur premier atterrissage robotique commercial sur la surface de la Lune dans le cadre de l'initiative Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA.

Astrobotic, un acteur clé dans le paysage des missions commerciales lunaires, est à la tête de cette initiative révolutionnaire. Leur atterrisseur Peregrine sera lancé depuis le Space Launch Complex 41 en Floride, au sommet de la fusée innovante Vulcan développée par United Launch Alliance (ULA). Cet événement historique marque non seulement le premier atterrissage commercial, mais également le premier lancement de la fusée Vulcan de pointe de l'ULA, qui promet de redéfinir les capacités d'exploration spatiale.

La mission Peregrine One d'Astrobotic a pour objectif d'aider la NASA à faire progresser sa compréhension de la Lune et à développer des capacités essentielles pour les futures missions Artemis, ouvrant ainsi la voie à l'exploration humaine de la surface lunaire. Dotée d'une variété de charges utiles de la NASA et commerciales, cette mission permettra des expériences, des tests technologiques et des démonstrations cruciaux.

Les médias sont invités à être aux premières loges pour assister à cette mission révolutionnaire, dont les activités de pré-lancement et de lancement se dérouleront au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Les journalistes des États-Unis et des médias internationaux auront l'occasion d'assister à cet événement capital, même si une accréditation des médias est nécessaire. Pour demander une accréditation média et pour plus d'informations, les parties intéressées peuvent visiter le site Web officiel de la NASA à l'adresse media.ksc.nasa.gov. Des courriels de confirmation seront envoyés aux médias accrédités après approbation.

En collaborant avec Astrobotic et d'autres partenaires, la NASA souligne son engagement à établir une cadence régulière de livraisons de charges utiles lunaires. Ces missions jouent un rôle essentiel dans la collecte de données et d’informations inestimables qui contribuent à notre connaissance globale de la Lune, ouvrant la voie à des missions Artemis avec équipage sûres et réussies dans un avenir proche.

Alors que la NASA se tourne vers cette ambitieuse mission robotique commerciale vers la Lune, nous sommes propulsés dans une nouvelle ère d’exploration lunaire, une ère qui réaffirme notre engagement à élargir la compréhension de l’humanité sur le cosmos.

QFP

1. Quel est le but de la mission robotique commerciale de la NASA sur la Lune ?

La mission robotique commerciale de la NASA vise à faire progresser notre compréhension de la Lune et à développer les capacités critiques nécessaires à la future exploration humaine grâce au programme Artemis. La mission impliquera des expériences, des tests technologiques et des démonstrations, contribuant ainsi aux connaissances scientifiques et ouvrant la voie à des missions avec équipage.

2. Quand est prévu le premier atterrissage robotique commercial sur la Lune ?

L’atterrissage devrait avoir lieu début 2024, marquant une étape importante dans l’exploration lunaire.

3. Quelle entreprise réalisera la mission et quelle fusée sera utilisée ?

Astrobotic, en collaboration avec United Launch Alliance (ULA), réalisera la mission lunaire commerciale. La mission sera lancée à bord de la fusée Vulcan de l'ULA, marquant le vol inaugural de ce lanceur innovant.

4. Où les médias peuvent-ils obtenir davantage d'informations et demander une accréditation ?

Le personnel des médias peut visiter le site Web officiel de la NASA à l'adresse media.ksc.nasa.gov pour demander une accréditation et obtenir des informations détaillées sur la mission.

5. Quel est le but ultime de cette mission robotique commerciale ?

L'objectif de la mission est d'améliorer les connaissances de la NASA sur la Lune, de mener des expériences, de tester de nouvelles technologies et de démontrer les capacités nécessaires aux futures missions en équipage sur la surface lunaire dans le cadre du programme Artemis.