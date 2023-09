Les astronomes dévoilent les mystères du système exoplanétaire TRAPPIST-1

Une équipe d'astronomes de l'Université de Montréal a fait des progrès significatifs dans la compréhension du système exoplanétaire TRAPPIST-1. Le système TRAPPIST-1 est composé de sept exoplanètes de la taille de la Terre en orbite autour d'une étoile plus petite et plus froide que notre soleil, et il suscite un grand intérêt depuis sa découverte en 2016. Les chercheurs ont utilisé l'instrument canadien NIRISS, déployé sur le télescope spatial James Webb. , pour étudier TRAPPIST-1 b et obtenir des informations sur son atmosphère avec une précision remarquable.

L'équipe, dirigée par la doctorante Olivia Lim, a effectué les toutes premières observations spectroscopiques d'une planète TRAPPIST-1 à l'aide du JWST. En analysant la lumière de l'étoile lorsqu'elle traversait l'atmosphère de l'exoplanète lors d'un transit, les astronomes ont pu identifier les empreintes atmosphériques uniques de TRAPPIST-1 b. Cette technique, connue sous le nom de spectroscopie de transmission, a fourni des informations précieuses sur les molécules et les atomes présents dans l'atmosphère de l'exoplanète.

L’une des principales conclusions de l’étude a été la découverte de l’impact de l’activité stellaire et de la contamination sur les observations d’exoplanètes. Des facteurs tels que les taches sombres et les facules brillantes à la surface de l'étoile peuvent introduire des erreurs dans les mesures de l'atmosphère d'une exoplanète, un phénomène connu sous le nom de contamination stellaire. Les éruptions stellaires, événements imprévisibles qui rendent momentanément l’étoile plus brillante, affectent également ces mesures.

Les chercheurs ont exclu certaines compositions atmosphériques pour TRAPPIST-1 b sur la base de leurs observations JWST. Des atmosphères riches en hydrogène sans nuages ​​se sont avérées peu probables, mais des atmosphères plus minces telles que de l'eau pure, du dioxyde de carbone, du méthane ou quelque chose de similaire à l'atmosphère de Titan sont toujours possibles.

Cette étude démontre les capacités de l’instrument NIRISS et du JWST à sonder les atmosphères d’exoplanètes de la taille de la Terre avec une précision sans précédent. Alors que nous continuons à percer les mystères des systèmes exoplanétaires, des études comme celle-ci nous rapprochent de la compréhension de l’habitabilité potentielle de ces mondes lointains.

Sources:

–Université de Montréal

– Télescope spatial James Webb