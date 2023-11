Une nouvelle étape franchie : des embryons de souris ont été cultivés avec succès dans l'espace, élargissant ainsi notre compréhension de la reproduction au-delà de la Terre

By

Des chercheurs ont réalisé une percée extraordinaire en cultivant avec succès des embryons de souris dans l'environnement de microgravité de la Station spatiale internationale (ISS). Grâce à cette étude révolutionnaire menée à l’Université de Yamanashi et à l’Institut national de recherche Riken, les scientifiques ont non seulement élargi nos connaissances sur la reproduction dans l’espace, mais ont également ouvert la voie à une potentielle colonisation humaine d’autres corps célestes.

Conventionnellement confinée aux frontières de la Terre, la perspective d’une vie durable au-delà de notre planète captive depuis longtemps notre imagination. Cette récente réussite dans la culture d’embryons de souris dans l’espace ouvre des perspectives passionnantes pour l’avenir de l’exploration spatiale. Les implications de cette étude suggèrent que les mammifères, y compris les humains, pourraient un jour être capables de se reproduire et de développer une progéniture viable dans l'environnement extraterrestre.

Cette étape arrive à un moment crucial alors que les projets d’exploration lunaire prennent de l’ampleur. Des programmes comme Artemis, qui devrait ramener les humains sur la Lune d’ici 2024, se concentrent sur l’établissement de camps lunaires et sur la possibilité d’une présence humaine à long terme dans l’espace. La capacité de se reproduire hors du monde représente non seulement une avancée scientifique, mais joue également un rôle essentiel dans la durabilité et l'expansion des établissements humains au-delà des frontières de la Terre.

Dirigée par le biologiste moléculaire Teruhiko Wakayama de l'Université de Yamanashi, l'expérience consistait à congeler des embryons de souris, qui ont ensuite été transportés vers l'ISS à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9. Une fois à bord de la station spatiale, les embryons ont été décongelés et cultivés en microgravité pendant quatre jours. À leur retour sur Terre, ces embryons ont été comparés à ceux cultivés sous gravité normale.

Les résultats remarquables, publiés dans la revue iScience, ont démontré que les embryons cultivés en microgravité se sont développés normalement en blastocystes, étape vitale du développement embryonnaire précoce. Surtout, aucune altération significative de l’ADN ni aucun changement dans l’expression des gènes n’ont été observés chez les embryons. Ceci suggère que la gravité n’a pas d’impact substantiel sur la formation et la différenciation des embryons de mammifères.

Même si le taux de survie des embryons cultivés en microgravité était légèrement inférieur à celui de ceux cultivés sur Terre, cette réalisation représente un pas en avant significatif. Des recherches plus approfondies se concentreront sur la transplantation de ces embryons cultivés en microgravité chez des souris afin de déterminer si des naissances réussies peuvent avoir lieu. De plus, les chercheurs prévoient d’étudier les effets des radiations sur la croissance et le développement des embryons de mammifères dans l’espace.

La capacité de se reproduire au-delà de notre planète recèle un immense potentiel pour de futures missions spatiales, des séjours prolongés et même la colonisation d’autres corps célestes. Alors que nous poursuivons notre exploration de l’espace, ces découvertes nous rapprochent de plus en plus de la réalisation du rêve de l’humanité de devenir une véritable espèce spatiale.

QFP

1. Qu’est-ce que la microgravité ? La microgravité fait référence à la condition dans l'espace où la force de gravité est considérablement réduite, ce qui donne lieu à un environnement en apesanteur. Cela se produit lorsque des objets se trouvent dans un état d’apesanteur apparent et offrent un environnement unique pour la recherche scientifique. 2. Comment les embryons de souris ont-ils été transportés jusqu'à la Station spatiale internationale ? Les embryons de souris ont été congelés et transportés vers l'ISS à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9. La congélation des embryons les préserve pendant le voyage dans l’espace et permet leur décongélation et leur culture ultérieure en microgravité. 3. Que sont les blastocystes ? Les blastocystes sont une étape du développement embryonnaire précoce au cours de laquelle un œuf fécondé se développe en un amas de cellules en division. Ils représentent une étape cruciale dans la croissance et la différenciation des embryons de mammifères. 4. Quelles sont les implications de cette recherche pour l’exploration spatiale ? La croissance réussie d’embryons de souris dans l’espace ouvre la possibilité aux humains de se reproduire hors du monde. Cette découverte a des implications significatives pour les missions spatiales de longue durée, la colonisation d’autres corps célestes et la durabilité de la présence humaine au-delà de la Terre. 5. Quelles autres recherches sont prévues ? Les chercheurs prévoient de transplanter les blastocystes cultivés en microgravité chez des souris pour observer si des naissances réussies peuvent avoir lieu. De plus, ils étudieront l’effet des radiations sur la croissance et le développement des embryons de mammifères dans l’espace.