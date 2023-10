Le potentiel des protéines anciennes : une nouvelle approche pour lutter contre la résistance aux antibiotiques

By

Dans la lutte en cours contre la résistance aux antibiotiques, les chercheurs dans le domaine de la désextinction moléculaire ont récemment fait une découverte révolutionnaire qui offre une nouvelle perspective sur la lutte contre cette crise sanitaire mondiale. Dirigée par César de la Fuente, professeur de bio-ingénierie à l'Université de Pennsylvanie, l'équipe exploite la puissance de l'apprentissage automatique et des techniques moléculaires innovantes pour trouver de nouveaux antibiotiques.

Les antibiotiques ont sans aucun doute révolutionné la médecine moderne, sauvant d’innombrables vies de maladies autrefois mortelles. Cependant, l’émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques constitue une menace importante pour la santé publique. Conscient du besoin urgent de nouvelles approches, de la Fuente s'est tourné vers l'apprentissage automatique pour enseigner aux ordinateurs comment innover au niveau moléculaire. Dans une étude pionnière publiée en 2018, l’équipe a utilisé avec succès l’intelligence artificielle pour développer un nouvel antibiotique qui s’est avéré efficace pour combattre les bactéries chez la souris.

Forts de ce premier succès, les chercheurs sont allés encore plus loin en explorant d’anciennes protéines extraites de nos ancêtres disparus. En examinant les peptides du protéome d’espèces telles que les Néandertaliens et les Dénisoviens, ils ont cherché à identifier des molécules potentielles dotées de propriétés anti-infectieuses. En utilisant des modèles d’apprentissage automatique, l’équipe a développé un algorithme prédictif capable d’identifier des peptides provenant d’humains archaïques qui pourraient servir d’antibiotiques efficaces.

Pour valider leurs découvertes, l'équipe de de la Fuente a utilisé une technique appelée synthèse chimique en phase solide. Cette approche consiste à utiliser la technologie robotique pour créer des peptides, un acide aminé à la fois. Une fois synthétisés, ces peptides ont été exposés à des bactéries en laboratoire pour évaluer leur efficacité à éliminer les souches cliniquement pertinentes. Les chercheurs ont pu identifier plusieurs peptides dotés de puissantes propriétés antibactériennes, éradiquant efficacement les bactéries dans les boîtes de Pétri et les modèles animaux.

Une découverte notable a été un peptide appelé « néanderthaline-1 », dérivé des Néandertaliens. Bien qu'il ne possède pas de capacités antibiotiques autonomes, de la Fuente et son équipe prévoient d'utiliser la néanderthaline-1 et d'autres peptides comme modèles pour des recherches plus approfondies sur le développement de nouveaux médicaments antimicrobiens.

Cette percée passionnante dans le domaine de la désextinction moléculaire ouvre de nouvelles voies pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. En exploitant des protéines anciennes et des technologies de pointe, les scientifiques découvrent des pistes prometteuses dans la recherche d’antibiotiques efficaces. Même si des défis subsistent, ces résultats offrent un espoir pour lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques et préserver la santé publique.

FAQ

Qu’est-ce que la désextinction moléculaire ?

La désextinction moléculaire implique l’étude et l’extraction du matériel génétique d’espèces disparues pour mieux comprendre leur biologie et leurs applications potentielles dans des domaines tels que la médecine.

Pourquoi la résistance aux antibiotiques est-elle une préoccupation ?

La résistance aux antibiotiques se produit lorsque les bactéries et autres microbes développent des mécanismes pour échapper aux effets des antibiotiques, les rendant ainsi inefficaces dans le traitement des infections. Cela constitue une menace importante pour la santé publique, car les infections deviennent plus difficiles à traiter.

Comment l’apprentissage automatique contribue-t-il à cette recherche ?

Les algorithmes d'apprentissage automatique permettent aux ordinateurs d'analyser de grandes quantités de données et d'identifier des modèles ou de faire des prédictions. Dans le contexte de la recherche sur les antibiotiques, l’apprentissage automatique permet d’identifier des peptides ou des molécules potentiels qui pourraient servir d’antibiotiques efficaces.

Quels sont les peptides?

Les peptides sont de petites chaînes d’acides aminés, éléments constitutifs des protéines. Ils remplissent diverses fonctions dans les organismes vivants et peuvent potentiellement présenter des propriétés antibactériennes.

Ces recherches pourraient-elles conduire à la renaissance d’espèces disparues ?

Bien que cette recherche ne se concentre pas sur la réanimation d’organismes entiers, elle explore l’utilisation d’espèces disparues pour extraire des protéines et des peptides bénéfiques. L’objectif est de trouver des molécules qui pourraient être utilisées dans le développement de nouveaux antibiotiques ou d’autres médicaments antimicrobiens.