Une nouvelle base de données apporte des éclaircissements sur les noms des maladies des plantes

Une base de données révolutionnaire a été lancée pour aider les chercheurs et les passionnés à identifier et à comprendre facilement les noms néerlandais des maladies des plantes. L'initiative, appelée Noms néerlandais des maladies des plantes, a été dévoilée lors d'un symposium spécial organisé par la Société royale néerlandaise de phytopathologie (KNPV) pour commémorer un siècle de recherche phytopathologique à Wageningen.

L'effort de collaboration, dirigé par Piet Vlaming, secrétaire du KNPV, a réuni des experts dans divers domaines tels que l'entomologie, la phytopathologie, la bactériologie, la virologie, la nématologie et la société Agro4all. Leur expertise collective a abouti à un système de recherche fiable qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement et facilement les noms néerlandais des maladies des plantes.

Contrairement aux ravageurs, qui portent des noms scientifiques distincts et souvent néerlandais, les noms des maladies des plantes sont souvent basés sur des symptômes visibles et peuvent varier selon les différentes cultures. De plus, différentes infestations peuvent porter le même nom de maladie, ce qui ajoute encore à la confusion. Par exemple, plusieurs agents causals peuvent être responsables d’une « maladie des taches foliaires ».

Pour résoudre ce problème et apporter plus de clarté, le KNPV a créé la base de données Nederlandse Namen Plantenziekten. Actuellement, la base de données contient des informations sur plus de 1,700 XNUMX infestations de maladies des plantes et est régulièrement mise à jour pour garantir son exactitude.

L'importance de la nouvelle base de données réside dans sa capacité à rationaliser la recherche et à faciliter la communication dans le domaine de la phytopathologie. En fournissant une plate-forme centralisée permettant d'accéder à des informations fiables sur les noms des maladies des plantes, les chercheurs et les professionnels peuvent collaborer plus efficacement, garantissant ainsi une meilleure détection, prévention et gestion des maladies des plantes.

Grâce à cette ressource innovante, les scientifiques, les experts agricoles et les passionnés peuvent accéder à un référentiel complet de noms de maladies des plantes, favorisant ainsi une meilleure compréhension de la phytopathologie et soutenant les efforts de préservation de la santé des plantes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la base de données Nederlandse Namen Plantenziekten ?

La base de données Nederlandse Namen Plantenziekten est une collection complète de noms néerlandais pour les maladies des plantes. Il vise à apporter de la clarté et à faciliter l’accès aux informations relatives aux noms des maladies des plantes et aux organismes nuisibles correspondants.

Qui a développé la base de données ?

La base de données a été développée grâce à un effort de collaboration entre des scientifiques de l'Université et de la recherche de Wageningen, des experts dans diverses disciplines telles que l'entomologie, la bactériologie, la virologie, la nématologie et la société Agro4all. Piet Vlaming, secrétaire de la Société royale néerlandaise de phytopathologie (KNPV), a joué un rôle clé dans le lancement du développement de la base de données.

Combien d’infestations de maladies des plantes la base de données couvre-t-elle actuellement ?

La base de données Nederlandse Namen Plantenziekten contient actuellement des informations sur plus de 1,700 XNUMX infestations différentes de maladies des plantes. La base de données est régulièrement mise à jour pour garantir son exactitude et étendre sa couverture.

Quel est le but de la base de données ?

L'objectif principal de la base de données est de clarifier la multitude de noms associés aux maladies des plantes dans le contexte néerlandais. En fournissant un système de recherche fiable et une plateforme centralisée d'accès à l'information, la base de données vise à aider les chercheurs, les professionnels et les passionnés à mieux comprendre et gérer les maladies des plantes.