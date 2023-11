Titre : Avancements dans la théorie de la matière active : résoudre des équations complexes pour comprendre la dynamique des matériaux vivants

By

Les scientifiques de l'Institut Max Planck de biologie cellulaire moléculaire et de génétique (MPI-CBG) de Dresde, ainsi que du Centre de biologie des systèmes de Dresde (CSBD) et de la TU Dresden, ont réalisé des progrès significatifs dans la compréhension de la forme et du comportement des matériaux vivants grâce à le développement d'un nouvel algorithme. Cet algorithme, implémenté dans un code de supercalculateur open source, peut pour la première fois résoudre les équations complexes de la théorie de la matière active dans des scénarios réalistes.

La matière active fait référence à des matériaux composés de composants individuels capables de convertir un carburant chimique en forces mécaniques, entraînant des flux et des schémas de mouvement cohérents. Ces matériaux jouent un rôle crucial dans la mécanique des cellules et des tissus, mais comprendre leur comportement s'est avéré difficile en raison de la complexité des équations mathématiques impliquées.

Le nouvel algorithme, développé par des scientifiques du groupe de recherche du professeur Ivo Sbalzarini de la TU Dresden, permet de résoudre avec précision les équations de matière active en trois dimensions et dans des espaces de forme complexe. Cette avancée permet aux scientifiques de comprendre et d’analyser le comportement à long terme des matériaux actifs, à la fois dans des scénarios en mouvement et immobiles.

En prédisant le comportement de la matière active, les chercheurs peuvent obtenir des informations précieuses sur les mécanismes de croissance et de maladie. Par exemple, la forme des tissus et l’apparition d’une instabilité ou d’une dérégulation peuvent désormais être prédites avec précision. Ces connaissances ont de vastes implications pour la compréhension des processus biologiques et la conception de machines biologiques artificielles à l’échelle nanométrique.

Le logiciel implémentant l'algorithme est disponible gratuitement via la bibliothèque open source OpenFPM, développée par le groupe Sbalzarini. Cela démocratise le calcul scientifique à grande échelle, réduisant le temps nécessaire au développement de codes dans la recherche scientifique et améliorant la productivité.

Cette avancée significative dans la théorie de la matière active rapproche les scientifiques de la résolution du mystère vieux d’un siècle sur la façon dont les cellules et les tissus acquièrent leur forme. En tirant parti de la puissance des superordinateurs et d’algorithmes innovants, les chercheurs peuvent désormais explorer et comprendre plus en détail la dynamique des matériaux vivants.

FAQ:

Qu’est-ce que la théorie de la matière active ?

La théorie de la matière active est un cadre scientifique utilisé pour comprendre le comportement des matériaux composés de composants individuels capables de convertir un carburant chimique en forces mécaniques. Ces matériaux présentent des flux et des schémas de mouvement cohérents.

Comment les scientifiques ont-ils résolu les équations complexes de la théorie de la matière active ?

Des scientifiques de l'Institut Max Planck, du Centre de biologie des systèmes de Dresde et de la TU Dresden ont développé un algorithme implémenté dans un code de superordinateur open source. Cet algorithme peut résoudre les équations complexes de la théorie de la matière active dans des scénarios réalistes, fournissant ainsi un aperçu de la dynamique des matériaux vivants.

Quelles sont les implications de cette recherche ?

Cette recherche permet aux scientifiques de prédire la forme des tissus, de comprendre l’apparition d’une instabilité ou d’une dérégulation dans les matériaux biologiques et de mieux comprendre les mécanismes de croissance et de maladie. Il pourrait également contribuer à la conception de machines biologiques artificielles à l’échelle nanométrique.

Le logiciel implémentant l’algorithme est-il accessible à d’autres ?

Oui, le logiciel est disponible gratuitement via la bibliothèque open source OpenFPM, développée par le groupe Sbalzarini. Cela permet aux informaticiens d’écrire des codes de superordinateur et démocratise le calcul scientifique à grande échelle, améliorant ainsi la productivité de la recherche scientifique.