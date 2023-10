De nouvelles informations sur les plates-formes de glace de l'Antarctique dévoilées par un robot sous-marin

Une étude révolutionnaire menée par l’Université Cornell a fourni de nouvelles informations sur la circulation de l’eau de mer sous les plateformes de glace de l’Antarctique. La recherche met en évidence le rôle important que jouent les crevasses, auparavant considérées comme de simples fissures dans la glace, dans la stabilité de ces plates-formes de glace.

L’étude a été rendue possible grâce à l’utilisation d’un robot sous-marin innovant télécommandé appelé Icefin. Ce robot remarquable a réussi à monter et descendre une crevasse à la base de la plate-forme de glace de Ross, capturant les toutes premières mesures 3D des conditions océaniques à proximité de la zone d'échouage.

L’une des principales conclusions de l’enquête robotique a été la découverte d’un modèle de circulation jusqu’alors non identifié. L'étude a révélé la présence d'un jet qui canalise l'eau latéralement à travers la crevasse, parallèlement aux courants ascendants et descendants déjà reconnus. De plus, l’étude a révélé diverses formations de glace qui ont été façonnées au fil du temps par des changements de débit et de température.

Ces résultats constituent des informations précieuses pour améliorer les modèles existants qui prédisent les taux de fonte et de congélation des plates-formes de glace au niveau des zones d'échouage. Malgré leur rôle crucial dans l’élévation mondiale du niveau de la mer, ces zones ont rarement été observées directement jusqu’à présent.

L’étude souligne l’importance des crevasses dans le transport de l’eau le long du littoral d’une plate-forme de glace, un processus jusqu’alors inconnu et non pris en compte dans les modèles. "L'océan profite de ces caractéristiques et vous pouvez ventiler la cavité de la plate-forme de glace à travers elles", explique Peter Washam, océanographe polaire et chercheur scientifique à Cornell.

Cette recherche monumentale a été financée par le projet RISE UP (Ross Ice Shelf and Europa Underwater Probe) dans le cadre du programme Planetary Science and Technology from Analog Research de la NASA. Les résultats détaillés peuvent être consultés dans la revue Science Advances.

