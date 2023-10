Les jeunes forêts et la dégradation des forêts sont essentielles aux modèles prédictifs de puits de carbone

Une équipe de recherche internationale, dirigée par le Commissariat français aux énergies alternatives et à l'énergie atomique et INRAE, a mené une étude inédite sur l'évolution de la biomasse forestière mondiale entre 2010 et 2019. Leurs résultats soulignent l'importance de prendre en compte les jeunes forêts et la dégradation des forêts dans les modèles prédictifs de puits de carbone. pour des stratégies efficaces d’atténuation du changement climatique.

L’équipe de recherche a découvert que les forêts boréales et tempérées sont les principaux puits de carbone mondiaux, tandis que les forêts tropicales plus anciennes et dégradées sont presque neutres en carbone. Publiée dans la revue Nature Geoscience, l’étude intitulée « Augmentation mondiale du stock de carbone de la biomasse dominée par la croissance des jeunes forêts du Nord au cours de la dernière décennie » met en évidence les implications de ces résultats pour les futurs modèles de puits de carbone.

La biomasse végétale joue un rôle essentiel dans la séquestration du carbone, avec des gains tels que la croissance végétale et le couvert forestier contribuant au bilan carbone. À l’inverse, les pertes de carbone sont dues à la dégradation des forêts, à la déforestation et aux perturbations naturelles. La surveillance des stocks de carbone de la biomasse permet de mieux comprendre les effets du changement climatique et les impacts des activités humaines sur les écosystèmes.

Pour estimer les stocks moyens de carbone aérien à l’échelle mondiale, les chercheurs ont collecté des données sur la végétation du satellite SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) à l’aide de méthodes de profondeur optique de végétation en bande L (L-VOD). Cependant, la perturbation du signal due aux interférences radioélectriques causées par les activités humaines limite l'application généralisée de la L-VOD, car elle est sensible à la teneur en eau végétative.

Pour surmonter ces défis, les chercheurs ont développé un double filtre utilisant la décomposition temporelle du signal pour compenser les effets. Ils ont utilisé des données sur la biomasse aérienne et une carte mondiale pour calculer la biomasse totale et le rapport entre la biomasse aérienne et souterraine. Ces informations leur ont permis d'évaluer les budgets carbone régionaux, d'analyser les pertes et les gains de couverture forestière causés par divers facteurs et de déterminer comment l'âge des forêts affecte le stockage du carbone.

Les résultats de l'étude indiquent que les stocks de carbone de la biomasse terrestre ont augmenté d'environ 500 millions de tonnes de carbone par an entre 2010 et 2019. Les forêts boréales et tempérées sont les principaux contributeurs au puits de carbone mondial, tandis que les forêts tropicales sont devenues de plus petites sources de carbone en raison de la dégradation des forêts. . Les forêts tropicales plus anciennes, avec un âge moyen des arbres de 140 ans, sont presque neutres en carbone. En revanche, les forêts boréales comptant des arbres de moins de 50 ans ou d’âge moyen (entre 50 et 140 ans) constituent les plus grands puits de carbone.

Ces résultats remettent en question les modèles de puits de carbone existants qui ne tiennent pas compte de la démographie forestière et de l’impact de la dégradation des forêts tropicales, conduisant finalement à une perte de biomasse. Pour prédire avec précision l’avenir des puits de carbone à l’échelle mondiale et élaborer des politiques efficaces d’atténuation du changement climatique, il faut tenir compte de la dégradation et de l’âge des forêts.

En conclusion, l’étude souligne l’importance d’intégrer les jeunes forêts et la dégradation des forêts dans les modèles prédictifs de puits de carbone. Ce faisant, les chercheurs peuvent améliorer leur compréhension de la séquestration du carbone et développer des stratégies d’atténuation du changement climatique plus adaptées.

