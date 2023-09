L’Univers est composé à 69 % d’énergie noire, confirme une nouvelle mesure

By

Les astronomes ont déterminé que l’énergie sombre représente environ 69 % de la densité matière-énergie totale de l’Univers. Cela laisse les 31 % restants à la matière normale (comme les étoiles, les galaxies et les atomes) et à la matière noire, une forme mystérieuse de matière qui affecte l'Univers par la gravité.

L’énergie noire est une force inconnue responsable de l’expansion accélérée de l’Univers, tandis que la matière noire est une force gravitationnelle qui ne peut être expliquée par les théories actuelles. Les scientifiques estiment qu'environ 80 % de la matière de l'Univers est constituée de matière noire, le reste étant constitué de matière régulière ou « baryonique ».

Pour mesurer la densité matière-énergie de l’Univers, les astronomes ont utilisé des amas de galaxies. En comparant le nombre et la masse des galaxies d’un amas avec des simulations numériques, les scientifiques peuvent calculer les proportions de matière et d’énergie. Cette méthode est basée sur le fait que les amas de galaxies sont formés à partir de matière qui s’est effondrée pendant des milliards d’années sous l’effet de la gravité.

Les chercheurs ont utilisé une technique appelée GalWeight pour estimer la masse des amas de galaxies dans leur base de données. Ils ont ensuite effectué des simulations avec différentes proportions d’énergie noire et de matière et ont découvert qu’un Univers composé de 31 % de matière correspondait le mieux aux amas de galaxies observés. Cette mesure est en accord avec des études antérieures et d’autres mesures de la densité matière-énergie.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur la composition de l’Univers et aide les scientifiques à comprendre la nature de l’énergie noire. Cela améliore également notre compréhension de l’expansion de l’Univers, avec des implications potentielles pour son avenir.

Sources : Le Journal d'Astrophysique