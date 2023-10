Le cadre théorique unifie la physique et la biologie pour expliquer l'évolution et la complexité

Une équipe internationale de chercheurs a développé un nouveau cadre théorique appelé théorie de l'assemblage, qui comble le fossé entre la physique et la biologie et propose une approche unifiée pour comprendre comment la complexité et l'évolution émergent dans la nature. La recherche, publiée dans Nature, représente une avancée significative dans notre compréhension fondamentale de l'évolution biologique et de ses liens avec les lois physiques de l'univers.

La théorie de l'assemblage s'appuie sur des travaux antérieurs de l'équipe, où ils ont développé un score de complexité appelé indice d'assemblage moléculaire pour mesurer la complexité des molécules. Cet indice corrèle des valeurs de complexité élevée avec des molécules dérivées de la vie. La nouvelle étude introduit un formalisme mathématique autour du concept d'« assemblage » en tant que quantité physique qui capture la quantité de sélection requise pour produire des objets complexes en fonction de leur abondance et de leurs indices d'assemblage.

L'auteur principal, le professeur Sara Walker, explique que la théorie de l'assemblage offre une nouvelle perspective sur la physique, la chimie et la biologie, montrant qu'il s'agit de perspectives différentes de la même réalité sous-jacente. La théorie vise à combler le fossé entre la physique réductionniste et l’évolution darwinienne, en proposant une théorie fondamentale qui unifie la matière inerte et vivante.

Les chercheurs ont démontré comment la théorie de l'assemblage peut être appliquée pour quantifier la sélection et l'évolution dans des systèmes allant des molécules simples aux polymères et structures cellulaires complexes. Il explique à la fois la découverte de nouveaux objets et la sélection d'objets existants, permettant des augmentations illimitées de la complexité.

Selon le professeur Lee Cronin, co-auteur principal, la théorie de l'assemblage a le potentiel de transformer des domaines allant de la cosmologie à l'informatique et représente une nouvelle frontière à l'intersection de la physique, de la chimie, de la biologie et de la théorie de l'information.

Les chercheurs prévoient d'affiner davantage la théorie de l'assemblage et d'explorer ses applications pour caractériser la vie connue et inconnue, en testant des hypothèses sur l'émergence de la vie à partir de la matière non vivante. La testabilité expérimentale de la théorie ouvre la possibilité de l’utiliser pour concevoir des expériences qui pourraient résoudre l’origine de la vie en créant des systèmes vivants à partir de zéro en laboratoire.

Dans l’ensemble, la théorie de l’assemblage promet de fournir de nouvelles connaissances approfondies sur la physique qui sous-tend la complexité biologique et l’innovation évolutive, et elle ouvre de nombreuses nouvelles questions et orientations de recherche à la frontière des sciences physiques et des sciences de la vie.

Sources : Nature (DOI : 10.1038/s41586-023-06600-9)