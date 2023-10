Un outil d'IA détecte et classe les supernovas, éliminant ainsi le besoin d'implication humaine

Un tout nouvel outil d’intelligence artificielle (IA) a détecté, identifié et classé avec succès sa première supernova. Cette réalisation révolutionnaire marque la première fois que les humains sont complètement soustraits au processus d’identification et d’étude de ces puissantes explosions cosmiques.

Les supernovae sont des explosions d’étoiles très énergétiques qui émettent une immense quantité de lumière. Actuellement, la détection et l’analyse des supernovae impliquent à la fois des humains et des robots. Cependant, une équipe dirigée par l’Université Northwestern a développé un système entièrement automatisé appelé Bright Transient Survey Bot (BTSbot) qui accélère le processus et élimine les erreurs humaines.

Pour entraîner l’algorithme d’IA, les chercheurs ont utilisé plus de 1.4 million d’images historiques provenant de 16,000 XNUMX sources astronomiques. En examinant et en apprenant de cette grande quantité de données, BTSbot est capable d’analyser et de classer rapidement de nouveaux candidats supernova.

Retirer les humains de la boucle augmente non seulement l’efficacité du processus, mais permet également des observations plus approfondies. Ce système automatisé libère du temps pour l’équipe de recherche pour analyser leurs observations et développer de nouvelles hypothèses pour expliquer les origines de ces explosions cosmiques.

Adam Miller, de l'Université Northwestern, qui a dirigé le projet, a exprimé l'importance de cette réussite en déclarant : « Pour la toute première fois, une série de robots et d'algorithmes d'IA ont observé, identifié et confirmé la découverte d'une supernova. Cela représente un pas en avant important, car des améliorations supplémentaires permettront aux robots d’isoler des sous-types spécifiques d’explosions stellaires.

L’équipe a testé avec succès le BTSbot sur un candidat supernova nouvellement découvert nommé SN2023tyk. En collaborant avec des astronomes d'institutions telles que Caltech, l'Université du Minnesota et des universités d'Angleterre et de Suède, l'équipe internationale a démontré la puissance et le potentiel de cet outil d'IA.

Le développement de ce système entièrement automatisé constitue une avancée significative dans le domaine de l'astrophysique, en rationalisant le processus de détection et de classification des supernovas. Cet outil d’IA supprime non seulement l’implication humaine, mais donne également plus de temps aux chercheurs pour approfondir leurs observations et découvrir des informations plus approfondies sur les mystères de l’univers.

Définitions:

– Supernova : explosion d’une étoile extrêmement brillante et puissante.

– BTSbot : The Bright Transient Survey Bot, un outil d’IA développé par la Northwestern University pour automatiser la détection et la classification des supernovae.

