Un nouvel outil d'IA automatise la détection des supernovae

Une collaboration internationale dirigée par l’Université Northwestern a développé un outil d’intelligence artificielle (IA) appelé Bright Transient Survey Bot (BTSbot) capable de détecter, d’identifier et de classer les supernovae. Cet outil révolutionnaire automatise la recherche de supernovae dans le ciel nocturne, éliminant ainsi potentiellement les humains du processus et éliminant la possibilité d’erreur humaine. L'outil d'IA accélère le processus de détection et a été formé à l'aide de plus de 1.4 million d'images provenant de diverses sources, notamment des supernovae confirmées, des étoiles flamboyantes, des étoiles variables et des galaxies flamboyantes.

Les supernovae se produisent lorsque les étoiles atteignent le stade final de leur évolution et épuisent leur combustible de fusion nucléaire. Le noyau de l’étoile s’effondre tandis que les couches externes entrent en éruption, provoquant une explosion lumineuse et massive. L'algorithme d'apprentissage automatique du BTSbot lui permet d'isoler des sous-types spécifiques d'explosions stellaires, ce qui représente une avancée significative dans l'étude des explosions cosmiques. En excluant les humains du processus, les chercheurs disposent de plus de temps pour analyser les observations et développer de nouvelles hypothèses sur l’origine de ces événements cosmiques.

L’outil d’IA rationalise non seulement l’étude des supernovae, mais aide également les chercheurs à comprendre le cycle de vie des étoiles et la création d’éléments tels que le carbone, le fer et l’or. Actuellement, les humains travaillent avec des systèmes robotiques pour détecter et analyser les supernovae. Les télescopes robotiques imagent continuellement le ciel nocturne pour identifier de nouvelles sources, et un logiciel automatisé génère une liste d'explosions potentielles. Les humains passent ensuite beaucoup de temps à vérifier ces candidats. L'ajout de BTSbot à ce flux de travail réduit le besoin d'inspection humaine et permet aux chercheurs de s'appuyer sur l'IA pour effectuer les tâches nécessaires.

Nabeel Rehemtulla, co-responsable de l'étude, souligne l'efficacité de l'outil d'IA, affirmant qu'une fois opérationnel, les humains peuvent être sûrs que le BTSbot et les autres systèmes d'IA rempliront leur rôle sans intervention. Le développement de cet outil d’IA marque une étape importante dans l’étude des supernovae et démontre le potentiel de l’IA pour accélérer les découvertes scientifiques.

Sources : Université Northwestern, Space.com