Une nouvelle technique d'IA pourrait révolutionner la recherche de la vie sur Mars

Les scientifiques ont développé une nouvelle technique d’apprentissage automatique capable de déterminer l’origine d’un échantillon et de distinguer les matériaux biologiques des matériaux non biologiques avec une précision de 90 %. Publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences, l’étude suggère que des capteurs équipés de cette technologie d’IA pourraient être utilisés sur les rovers martiens pour rechercher des signes de vie. La méthode consiste à analyser les modèles moléculaires et les composants d’un échantillon pour identifier son origine.

Selon le Dr Robert Hazen de la Carnegie Institution for Science, co-responsable de la recherche, cette avancée pourrait révolutionner la recherche de la vie extraterrestre. Cela a non seulement des implications pour la compréhension de l’origine et de la chimie des débuts de la vie sur Terre, mais ouvre également la possibilité d’utiliser des capteurs intelligents sur des engins spatiaux robotisés pour rechercher des signes de vie avant que des échantillons ne soient renvoyés sur Terre.

Les chercheurs ont formé des algorithmes d’IA à l’aide d’ensembles de données de 134 échantillons biotiques et abiotiques connus. L’IA a ensuite pu identifier avec précision des échantillons provenant d’êtres vivants, de vies anciennes modifiées par des processus géologiques et d’échantillons d’origine abiotique. Cela signifie que les scientifiques pourraient potentiellement utiliser cette technique pour déterminer si des échantillons de Mars étaient autrefois vivants.

Bien que la méthode doive encore être affinée pour correspondre aux protocoles de la NASA, elle pourrait être utilisée sur le rover Perseverance de la NASA, qui collecte actuellement des échantillons à la surface de Mars. Hazen pense que les données déjà collectées par le rover pourraient potentiellement fournir des preuves de la présence de molécules provenant d'une biosphère organique martienne.

Cette nouvelle technique basée sur l’IA a également des implications plus larges. Cela pourrait aider à faire la lumière sur les origines de sédiments vieux de 3.5 milliards d’années trouvés en Australie occidentale et qui pourraient contenir les microbes fossiles les plus anciens de la Terre. De plus, il pourrait avoir des applications en biologie, paléontologie et archéologie.

Dans l’ensemble, cette avancée pourrait potentiellement faire progresser considérablement la recherche de la vie au-delà de la Terre. Il permet non seulement aux scientifiques d’identifier des signes de vie sur Mars, mais offre également un aperçu de la diversité et des origines de la vie dans l’univers.

