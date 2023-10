Un biocapteur révolutionnaire à base de protéines développé pour détecter les mines terrestres et les munitions non explosées à base de TNT

Des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem (HU), en partenariat avec la société de plateforme de bioproduction Enzymit, ont développé avec succès un biocapteur à base de protéines capable de détecter avec précision les mines terrestres et une large gamme d’autres munitions non explosées (UXO) à base de TNT. L'équipe a utilisé les algorithmes exclusifs et les capacités expérimentales d'Enzymit pour optimiser le capteur, ce qui a permis d'obtenir une sensibilité cinq fois supérieure, des temps de réaction plus rapides et une force de signal 30 fois plus forte que la construction originale. Les résultats ont été publiés dans la revue Computational and Structural Biotechnology Journal.

Dirigée par le professeur Shimshon Belkin, directeur du laboratoire de microbiologie environnementale et de biocapteurs de l’Université hébraïque, l’équipe a été pionnière en adoptant une approche basée sur les bactéries pour détecter les explosifs. Grâce à leurs recherches, ils ont créé un capteur à base de cellules vivantes qui émet de la bioluminescence pour identifier avec précision la présence même de traces de l'explosif DNT (2,4-Dinitrotoluène). Cette technologie révolutionnaire offre une solution rentable et efficace à la prolifération mondiale des mines terrestres, qui continuent de constituer une menace sérieuse pour les vies humaines et l'environnement.

Les méthodes traditionnelles de détection des mines terrestres sont à la fois coûteuses et longues, et peuvent mettre la vie en danger. La plateforme de biodétection de l'équipe utilise la bactérie E. coli pour détecter des traces de DNT, un sous-produit volatil du TNT qui s'échappe des mines dans la terre environnante. L'E. coli est programmé pour disparaître peu de temps après son déploiement, garantissant ainsi qu'il ne présente aucun danger pour les humains ou l'environnement.

La collaboration entre l’équipe de l’Université hébraïque et Enzymit met en valeur le potentiel de la biologie synthétique pour relever les défis mondiaux urgents. Au cours de la dernière décennie, le laboratoire s'est concentré sur le développement de solutions de biodétection pour la détection d'explosifs, ce projet ayant abouti à la création d'une plateforme de biodétection sophistiquée. En plus de la détection des mines terrestres, l'équipe étudie l'expansion de la plateforme de biodétection pour détecter d'autres matières dangereuses telles que des formes alternatives d'explosifs, des toxines environnementales et des produits chimiques dangereux.

Gideon Lapidoth, PDG d'Enzymit, a exprimé son admiration pour l'équipe du professeur Belkin et ses contributions remarquables au développement de solutions de biodétection pour la détection d'explosifs. Il a souligné le caractère révolutionnaire de ce projet dans le domaine de la détection des mines terrestres et a souligné le potentiel de combiner la biologie synthétique avec l'intelligence artificielle pour créer des solutions sûres et durables aux défis humanitaires et environnementaux.

*E. coli fait référence à la bactérie Escherichia coli.

Sources:

- Université hébraïque de Jérusalem

– Journal de biotechnologie computationnelle et structurale