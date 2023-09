L'intelligence artificielle détecte les signaux biologiques dans des échantillons anciens avec une précision de 90 %

By

Les scientifiques ont développé une méthode d’intelligence artificielle (IA) capable de détecter des différences subtiles dans les modèles moléculaires révélateurs de signaux biologiques dans des échantillons anciens. Cette avancée porte l’espoir de détecter la vie sur d’autres planètes. Le système d’IA, qui a été formé à l’aide de 134 échantillons, a réussi à identifier les échantillons biotiques et à les distinguer des systèmes abiotiques avec une précision de 90 %.

Les chercheurs pensent que la chimie de la vie diffère fondamentalement de celle de la matière inanimée et qu’il existe des « règles chimiques de la vie » qui influencent la diversité et la répartition des biomolécules. En déduisant ces règles, les scientifiques peuvent détecter des signes subtils de vie sur d’autres mondes. La méthode de l’IA repose sur l’idée selon laquelle les biomolécules conservent des informations sur les processus chimiques qui les ont produites. Par conséquent, si la vie existe sur d’autres planètes, elle présentera probablement des modèles distinctifs similaires qui pourront être quantifiés à l’aide de l’IA.

Cette nouvelle méthode a le potentiel d’être intégrée aux capteurs des futurs explorateurs robotiques de l’espace, tels que les atterrisseurs et les rovers sur la Lune et sur Mars. Il pourrait également être utilisé sur des vaisseaux spatiaux en orbite autour de mondes potentiellement habitables comme Encelade et Europe. Détecter des signes de vie sur d’autres planètes est une tâche complexe, car les molécules organiques indicatrices de vie se dégradent avec le temps.

En plus de son potentiel d’exploration extraterrestre, la méthode de l’IA peut être utilisée pour étudier d’anciens échantillons sur Terre. Par exemple, il peut être utilisé pour analyser les roches vieilles de 3.5 milliards d’années d’Australie occidentale, censées contenir les fossiles les plus anciens du monde. La présence de bactéries dans ces roches suggère que la vie a prospéré sur Terre bien plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.

Cette recherche offre des possibilités passionnantes pour le domaine de l’astrobiologie. En combinant l’intelligence artificielle avec des capteurs avancés, les scientifiques pourraient faire un pas de plus vers la résolution de la question séculaire : sommes-nous seuls dans l’univers ?

Sources:

- Actes de l'Académie nationale des sciences

- la NASA