Les chercheurs ont identifié des lacunes dans la représentation du carbone noir (BC), un composant majeur des aérosols atmosphériques, dans les modèles climatiques mondiaux (MCG) actuels. Une étude récente de Chen et al. examine les propriétés microphysiques et optiques du BC qui influencent ses effets radiatifs et propose un modèle optique d'aérosol amélioré pour combler ces lacunes.

La Colombie-Britannique est connue pour ses fortes capacités d’absorption de la lumière et sa contribution au réchauffement climatique. Cependant, l’efficacité d’absorption et les effets des aérosols sur le réchauffement climatique se sont avérés surestimés dans les MCG en raison de la représentation inadéquate des états de mélange complexes du BC.

Chen et coll. analysé des observations multi-sources de la distribution granulométrique et de l'état de mélange pour identifier les propriétés clés du BC qui ont un impact significatif sur ses effets radiatifs. Ils ont ensuite développé un modèle optique d’aérosol amélioré qui rend mieux compte de ces propriétés sur la base des observations. Ce modèle amélioré a ensuite été implémenté dans un GCM.

Les chercheurs ont évalué les performances du nouveau modèle à l'aide d'observations sur le terrain. Les résultats ont montré que l’absorption prévue du BC à partir des représentations améliorées s’alignait plus étroitement avec les observations globales du BC. Cela a été attribué à la prédiction plus précise des propriétés microphysiques et de mélange liées au BC.

En outre, les chercheurs ont découvert qu’une meilleure représentation de la Colombie-Britannique entraînait une réduction de son forçage radiatif et de ses effets climatiques jusqu’à 24 %. Cela souligne l’importance de représenter avec précision la Colombie-Britannique dans les GCM pour des projections climatiques plus fiables.

Cette étude, intitulée « Un module optique d'aérosol avec des propriétés de carbone noir contraintes par l'observation pour les modèles climatiques globaux », a été publiée dans le Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

En conclusion, Chen et al. ont développé un modèle amélioré pour représenter le BC dans les GCM, comblant les déficiences des propriétés microphysiques et optiques du BC. Les résultats démontrent que cette représentation améliorée conduit à un meilleur accord avec les observations mondiales et à une réduction des effets climatiques de la Colombie-Britannique. Cette recherche contribue à notre compréhension du rôle de la Colombie-Britannique dans le changement climatique et constitue un outil précieux pour améliorer les projections climatiques.

Sources:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Un module optique d'aérosol avec des propriétés de carbone noir contraintes par l'observation pour les modèles climatiques mondiaux. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.