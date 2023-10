Une équipe internationale développe un modèle de tumeur imprimé en 3D pour traiter les cancers complexes

By

Une équipe interdisciplinaire de chercheurs dirigée par l’Université de Waterloo a réussi à créer un modèle de tumeur imprimé en 3D susceptible d’améliorer le traitement de cancers complexes. Cette technique innovante combine des technologies de bio-impression et des structures synthétiques, appelées puces microfluidiques, pour créer une représentation plus précise des tumeurs hétérogènes.

Les tumeurs hétérogènes sont constituées de plusieurs types de cellules cancéreuses dispersées selon des schémas imprévisibles. Les méthodes traditionnelles d’étude de ces tumeurs impliquaient l’extraction de cellules à partir d’une biopsie et leur culture dans des boîtes de Pétri plates. Cependant, les chercheurs ont découvert que ce modèle 2D ne rendait pas compte avec précision de la complexité des tumeurs à l’intérieur du corps.

La recherche de l'équipe, publiée dans Scientific Reports, décrit le développement d'un modèle de tumeur imprimé en 3D qui imite non seulement la structure complexe d'une tumeur, mais reproduit également son environnement. Ce modèle permet aux scientifiques de mieux comprendre et tester différents modes de traitement, tels que divers médicaments de chimiothérapie.

Pour créer le modèle de tumeur imprimé en 3D, les chercheurs ont d'abord fabriqué des puces microfluidiques en polymère qui imitent le flux sanguin et d'autres fluides entourant la tumeur d'un patient. Ils ont ensuite cultivé plusieurs types de cellules cancéreuses et les ont suspendues dans un bioink personnalisé qui fournit des nutriments pour maintenir les cultures cellulaires en vie. À l’aide d’une bio-imprimante par extrusion, l’équipe a superposé les différents types de cellules cancéreuses sur les puces microfluidiques, ce qui a donné lieu à un modèle de tumeur vivant imprimé en 3D.

L’un des domaines d’intérêt de l’équipe est le cancer du sein, considéré comme l’un des cancers les plus complexes en raison de la diversité de ses types de cellules lorsqu’il métastase. En créant des modèles complexes de cancer du sein, les chercheurs peuvent mieux comprendre la maladie et élaborer des plans de traitement plus efficaces.

Le développement de ce modèle de tumeur imprimé en 3D représente une avancée significative dans le domaine de la recherche et du traitement du cancer. Il permet de mettre au point des méthodes plus rapides, moins coûteuses et moins invasives pour tester les options de traitement pour des maladies graves comme le cancer à un stade avancé.

